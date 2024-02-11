Kayıp adamın gölde cansız bedeni bulundu

Kaybolma ve Arama Çalışmaları

İlyas Aslan, Göynük ilçesine bağlı Sünnet köyü Yapraklı Mahallesi'nde ikamet ediyordu. Aslan, 8 Şubat gecesi evinden ayrılarak kayıplara karıştı. Ailesi, İlyas'tan haber alamayınca sosyal medya üzerinden ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine arama kurtarma ve jandarma ekipleri harekete geçerek, Sünnet Gölü çevresinde yoğun bir arama faaliyeti başlattı.

Bulgu ve İncelemeler

İki gün süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda, Aslan'ın cansız bedeni Sünnet Gölü'nün kıyısında bulundu. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, Aslan'ın naaşı otopsi için morga kaldırıldı. Bu bulgu, olayın aydınlatılması için önemli bir adım olarak değerlendirilirken, Aslan'ın kayboluşu ve ölümüne dair soru işaretlerini çözmek amacıyla kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.