11 Şub 2024 - 12:34- Asayiş G:

Kayıp adamın gölde cansız bedeni bulundu

Bolu'nun Göynük ilçesinde yaşanan ve toplumu derinden sarsan bir olay, yerel halk ve kayıp yakınlarının yüreğini burktu. İki gün süren yoğun arama çalışmalarının ardından, 63 yaşındaki İlyas Aslan'ın Sünnet Gölü'nde cansız bedenine ulaşıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Kayıp adamın gölde cansız bedeni bulundu mask
Kayıp adamın gölde cansız bedeni bulundu
Kayıp adamın gölde cansız bedeni bulundu
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Kaybolma ve Arama Çalışmaları

İlyas Aslan, Göynük ilçesine bağlı Sünnet köyü Yapraklı Mahallesi'nde ikamet ediyordu. Aslan, 8 Şubat gecesi evinden ayrılarak kayıplara karıştı. Ailesi, İlyas'tan haber alamayınca sosyal medya üzerinden ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine arama kurtarma ve jandarma ekipleri harekete geçerek, Sünnet Gölü çevresinde yoğun bir arama faaliyeti başlattı.

Kayıp adamın gölde cansız bedeni bulundu

Bulgu ve İncelemeler

İki gün süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda, Aslan'ın cansız bedeni Sünnet Gölü'nün kıyısında bulundu. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, Aslan'ın naaşı otopsi için morga kaldırıldı. Bu bulgu, olayın aydınlatılması için önemli bir adım olarak değerlendirilirken, Aslan'ın kayboluşu ve ölümüne dair soru işaretlerini çözmek amacıyla kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.Kayıp adamın gölde cansız bedeni bulundu
# Medya

11 Şub 2024 - 12:34 Bolu/ Göynük- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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