Kayıp adamın gölde cansız bedeni bulundu

Kaybolma ve Arama Çalışmaları
İlyas Aslan, Göynük ilçesine bağlı Sünnet köyü Yapraklı Mahallesi'nde ikamet ediyordu. Aslan, 8 Şubat gecesi evinden ayrılarak kayıplara karıştı. Ailesi, İlyas'tan haber alamayınca sosyal medya üzerinden ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine arama kurtarma ve jandarma ekipleri harekete geçerek, Sünnet Gölü çevresinde yoğun bir arama faaliyeti başlattı.
Bulgu ve İncelemeler
İki gün süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda, Aslan'ın cansız bedeni Sünnet Gölü'nün kıyısında bulundu. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, Aslan'ın naaşı otopsi için morga kaldırıldı. Bu bulgu, olayın aydınlatılması için önemli bir adım olarak değerlendirilirken, Aslan'ın kayboluşu ve ölümüne dair soru işaretlerini çözmek amacıyla kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.