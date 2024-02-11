Karadeniz'de gizemli sesin kaynağı aranıyor

Denizden Gelen Esrarengiz Patlama Sesleri

Sosyal medya kullanıcıları ve yerel halk, denizden gelen ve "boğuk patlama" ya da "gök gürültüsü ile patlama arasında" olarak tanımladıkları seslerin kaynağını bulabilmek için yoğun çaba sarf etti. Evlerdeki kapı ve pencerelerde küçük çaplı titremelerin yaşandığı sesler, ilk başta deprem olarak yorumlandı ancak kısa süre sonra bu ihtimalin olmadığı anlaşıldı.

Geniş Çaplı Arama Operasyonu Başlatıldı

Amasra ve Kurucaşile ilçeleri başta olmak üzere, Karadeniz bölgesindeki sahil güvenlik, polis ve jandarma ekipleri, sesin kaynağını bulmak için geniş çaplı bir arama operasyonu başlattı. Deniz üzerinde ve altında, limanlardan uluslararası sulara kadar geniş bir alanda detaylı aramalar yapıldı. Karada ise ormanlık ve kayalık alanlarda sesin kaynağı araştırılmaya devam etti.

Radar ve Sensörlerde Herhangi Bir İşaret Yok

Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, sesin kaynağının tespiti için yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini belirtti. Türkiye Taşkömürü Kurumu, Elektrik Dağıtım Şirketi gibi kuruluşlardan alınan olumsuz yanıtların ardından, AFAD ve Kandilli Rasathanesi gibi kurumların sismik ve gaz hareketliliğini takip eden sensörlerinin de olağanüstü bir durumu kaydetmediği açıklandı. Hava, deniz ve kara radarları incelendiğinde de sesin kaynağına dair herhangi bir iz bulunamadı.

Sonik Patlama İhtimali Üzerinde Duruluyor

Kaymakam Perçi, Kastamonu semalarında planlı bir eğitim uçuşu gerçekleştiren savaş uçaklarının yol açtığı sonik patlamaların, gizemli seslerin kaynağı olabileceğini belirtti. Ancak bu ihtimalin dışında somut bir tespit yapılamadı. Tüm kurumlardan detaylı bilgi taraması yapılmasına rağmen, sesin kaynağına dair net bir sonuca ulaşılamadı.