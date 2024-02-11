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Devlet şefkatiyle büyüyen çocukların mutlu günü

Düzce Fehmi Öney Çocuk Evleri'nde kalan 13 çocuk, Vali Selçuk Aslan'ın katılımıyla sünnet oldu. Sünnet konvoyunda TOGG da yer aldı. Devletin şefkatiyle büyüyen çocukların mutlu günü.

İhlas Haber Ajansı
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Devlet şefkatiyle büyüyen çocukların mutlu günü
Devlet şefkatiyle büyüyen çocukların mutlu günü
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Devlet Korumasındaki Çocuklar İçin Unutulmaz Bir Gün

Düzce'nin Fehmi Öney Çocuk Evleri Sitesi'nde yaşayan 13 çocuk, devletin şefkatli kollarında bir dönüm noktasını daha geride bıraktı. Vali Selçuk Aslan'ın himayesinde gerçekleşen sünnet töreni, çocukların hayatında unutulmaz anlara imza attı.

Devlet şefkatiyle büyüyen çocukların mutlu günü

Valilikten TOGG'a Özel Konvoy

Sünnet olan çocuklar için düzenlenen şehir turu, göz alıcı bir konvoyla gerçekleşti. Valilik makam aracının yanı sıra polis ve jandarma araçlarının eşlik ettiği konvoyda, Türkiye'nin yerli ve milli gururu TOGG da yer aldı. Bu özel gün, çocukların neşeyle süslenen araçlarda şehri turlamasıyla taçlandırıldı.Devlet şefkatiyle büyüyen çocukların mutlu günü

Vali Aslan: "Çocuklarımız Başımızın Tacı"

Vali Selçuk Aslan, törende yaptığı konuşmada, devletin sevgiyle kucakladığı çocukların mutluluğunu ve heyecanını vurguladı. "Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, devletimizin şefkatli elinin bir göstergesi" diyen Aslan, devlet korumasındaki çocukların her zaman baş tacı olduğunun altını çizdi. Vali, bu tür etkinliklerin çocuklara sevgi ve aidiyet duygusu kazandırdığını belirtti.Devlet şefkatiyle büyüyen çocukların mutlu günü
# düzce, polis, çocuk

11 Şub 2024 - 12:49 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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