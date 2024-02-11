Şap aşılama kampanyası başlıyor

Bölgesel Riskleri Azaltma Hedefi
Türkiye genelinde hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında, bölgesel risklerin azaltılmasına yönelik olarak şap hastalığının kontrolü ve eradike edilmesi amacıyla bir program uygulanmaktadır. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından duyurulan kampanya ile 2 ay ve üzeri yaşta olan tüm sığır ve manda cinsi hayvanlar, şap hastalığına karşı aşılanacak.
Kurban Bayramı Öncesi Önlem
Kampanya, Kurban Bayramı öncesi planlanan ilkbahar döneminde büyükbaş hayvanları aşılayarak, bayramı hayvan hastalıkları açısından sorunsuz geçirme amacını taşıyor. Bu stratejik adım, hem hayvan sağlığını koruyacak hem de bayram döneminde ekonomik kayıpların önüne geçmeyi hedefliyor.
Ekonomik Etkiler ve Cezai Yaptırımlar
Şap hastalığı, çift tırnaklı hayvanlarda görülen bulaşıcı ve salgın bir viral hastalıktır. Hastalık, hayvan ölümlerine yol açmanın yanı sıra, et ve süt gibi verim kayıplarıyla da çiftçileri ve ülke ekonomisini olumsuz etkilemektedir. 2024 yılında üç dönemde gerçekleştirilecek aşılama ile hastalığın yayılması ve ekonomik kayıpların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Aşılamayı ihmal eden yetiştiricilere idari para cezası uygulanacak.
2024 Yılı Hedefleri
Yıl boyunca yapılacak Şap Aşılama Programı ile 57 bin 480 adet büyükbaş hayvanın aşılanması ve 21 bin buzağının küpe takılarak kayıt altına alınması hedefleniyor. Bu, hayvancılık sektörüne yönelik büyük bir destek ve hastalıklarla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.