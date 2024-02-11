Karabük'te AK Parti Belediye Başkan Adayları coşkuyla tanıtıldı

Yenilik ve Dinamizm Vurgusu
AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Karabük'e yeni bir enerji, dinamizm geldi. 31 Mart'ta ilimiz ve ilçelerimize yeniden bahar gelecek, her yer çiçek açacak" ifadelerini kullandı. Bu sözlerle Karabük'ün bölgede ve Türkiye'de parlayan bir yıldız olacağının altını çizdi.
Seçim Stratejisi ve Hedefler
AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin ise, seçimlere kadar adaylara verilen görev ve ödevlerden bahsederek, teşkilatların birebir markaj yapacağını ve her kapıyı çalacaklarını vurguladı. Şahin, "Seçimden seçime değil, sürekli halkın içinde olacağız" diyerek, seçim stratejisinin önemli bir parçasını açıkladı.
Karabük için Yeni Vizyon
AK Parti'nin genç belediye başkan adayı Özkan Çetinkaya, Karabük'ün yorgun imajını değiştirecek, yerel yönetimde hizmet ve eser belediyeciliğine vurgu yaptı. Çetinkaya, "Güçlü bir ticaret, ekonomi ve şehircilik vizyonuyla Karabük'ü imar edeceğiz ve gönülleri ihya edeceğiz" dedi.
Zafer Yakın Mesajı
Çiğdem Karaaslan, salondaki coşkunun, Karabük'ün 31 Mart için kararını verdiğini gösterdiğini belirtti. "Karabük'te sefer başlamıştır, zafer yakındır" diyerek, motivasyon ve umut mesajı verdi.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.