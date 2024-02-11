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Karabük'te AK Parti Belediye Başkan Adayları coşkuyla tanıtıldı

AK Parti Karabük İl Başkanlığı, Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda büyük bir katılım ve coşkuyla belediye başkan adaylarını tanıttı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın öne çıkan isimler arasında yer aldığı bu etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İhlas Haber Ajansı
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Karabük'te AK Parti Belediye Başkan Adayları coşkuyla tanıtıldı mask
Karabük'te AK Parti Belediye Başkan Adayları coşkuyla tanıtıldı
Karabük'te AK Parti Belediye Başkan Adayları coşkuyla tanıtıldı
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Yenilik ve Dinamizm Vurgusu

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Karabük'e yeni bir enerji, dinamizm geldi. 31 Mart'ta ilimiz ve ilçelerimize yeniden bahar gelecek, her yer çiçek açacak" ifadelerini kullandı. Bu sözlerle Karabük'ün bölgede ve Türkiye'de parlayan bir yıldız olacağının altını çizdi.

Karabük'te AK Parti Belediye Başkan Adayları coşkuyla tanıtıldı

Seçim Stratejisi ve Hedefler

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin ise, seçimlere kadar adaylara verilen görev ve ödevlerden bahsederek, teşkilatların birebir markaj yapacağını ve her kapıyı çalacaklarını vurguladı. Şahin, "Seçimden seçime değil, sürekli halkın içinde olacağız" diyerek, seçim stratejisinin önemli bir parçasını açıkladı.

Karabük için Yeni Vizyon

AK Parti'nin genç belediye başkan adayı Özkan Çetinkaya, Karabük'ün yorgun imajını değiştirecek, yerel yönetimde hizmet ve eser belediyeciliğine vurgu yaptı. Çetinkaya, "Güçlü bir ticaret, ekonomi ve şehircilik vizyonuyla Karabük'ü imar edeceğiz ve gönülleri ihya edeceğiz" dedi.Karabük'te AK Parti Belediye Başkan Adayları coşkuyla tanıtıldı

Zafer Yakın Mesajı

Çiğdem Karaaslan, salondaki coşkunun, Karabük'ün 31 Mart için kararını verdiğini gösterdiğini belirtti. "Karabük'te sefer başlamıştır, zafer yakındır" diyerek, motivasyon ve umut mesajı verdi.

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11 Şub 2024 - 13:01 Karabük- Siyaset

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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