Orman yangını derinden etkiledi

Kıvılcımın Büyüyen Alevlere Dönüşümü

Gökçedüz köyünün Akbıyık Mahallesi'nin Deperyaka yakınlarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kuru otların alev almasıyla birlikte rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Vatandaşların hızlı ihbarı üzerine, yangına müdahale için geniş bir ekip harekete geçti. Jandarma, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri yangın bölgesine sevk edildi.

Zorlu Şartlarda Mücadele

Arazinin engebeli yapısı, yangına müdahaleyi güçleştiren önemli bir faktör oldu. Rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana yayılan yangın, yaklaşık 100 dekarlık bir alanı etkisi altına aldı. Buna rağmen, bölge halkının da desteğiyle yangın ekipleri, alevlere karşı koyarak yangını söndürmeyi başardı.

Bölgeye Yönelik Destek ve İncelemeler

Olay yerine gelen Ovacık Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, yangınla ilgili olarak yetkililerden detaylı bilgiler aldı. Aynı zamanda, yangından etkilenen alanlarda incelemelerde bulunarak, gerekli destek ve tedbirlerin süratle alınmasını sağladı.

Bu süreç, bölge halkının, devletin ve çeşitli kurumların koordinasyon içinde, bir doğa felaketine karşı nasıl etkili bir mücadele verebileceğinin bir örneğini teşkil etti. Karabük'ün Ovacık ilçesindeki orman yangını, ekiplerin kararlı ve özverili çalışmaları sayesinde başarıyla söndürüldü.