- Asayiş

Orman yangını derinden etkiledi

Karabük Ovacık'ta çıkan orman yangını, ekiplerin zorlu mücadelesi ve bölge halkının desteğiyle başarıyla söndürüldü. Yangına hızla müdahale edilirken, bir orman muhafaza memuru dumandan etkilendi.

İhlas Haber Ajansı
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Orman yangını derinden etkiledi mask
Orman yangını derinden etkiledi
Orman yangını derinden etkiledi
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Kıvılcımın Büyüyen Alevlere Dönüşümü

Gökçedüz köyünün Akbıyık Mahallesi'nin Deperyaka yakınlarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kuru otların alev almasıyla birlikte rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Vatandaşların hızlı ihbarı üzerine, yangına müdahale için geniş bir ekip harekete geçti. Jandarma, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri yangın bölgesine sevk edildi.

Orman yangını derinden etkiledi

Zorlu Şartlarda Mücadele

Arazinin engebeli yapısı, yangına müdahaleyi güçleştiren önemli bir faktör oldu. Rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana yayılan yangın, yaklaşık 100 dekarlık bir alanı etkisi altına aldı. Buna rağmen, bölge halkının da desteğiyle yangın ekipleri, alevlere karşı koyarak yangını söndürmeyi başardı.Orman yangını derinden etkiledi

Bölgeye Yönelik Destek ve İncelemeler

Olay yerine gelen Ovacık Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, yangınla ilgili olarak yetkililerden detaylı bilgiler aldı. Aynı zamanda, yangından etkilenen alanlarda incelemelerde bulunarak, gerekli destek ve tedbirlerin süratle alınmasını sağladı.Orman yangını derinden etkiledi

Bu süreç, bölge halkının, devletin ve çeşitli kurumların koordinasyon içinde, bir doğa felaketine karşı nasıl etkili bir mücadele verebileceğinin bir örneğini teşkil etti. Karabük'ün Ovacık ilçesindeki orman yangını, ekiplerin kararlı ve özverili çalışmaları sayesinde başarıyla söndürüldü.

# karabük, doğa, orman

11 Şub 2024 - 13:08 Karabük/ Ovacik- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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