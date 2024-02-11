- Siyaset

MHP’li Durak ‘Belediye zevkusefa yeri olmayacak’

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde, vatandaşların sesine kulak veren, onların rızası olmadan hiçbir adım atmama ilkesine dayalı bir yönetim anlayışı vaat ediyor. Durak'ın Bolu için planladığı bu yeni dönem, şehrin kaderini değiştirecek.

Esra Perçin
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MHP’li Durak ‘Belediye zevkusefa yeri olmayacak’ mask
MHP’li Durak ‘Belediye zevkusefa yeri olmayacak’
MHP’li Durak ‘Belediye zevkusefa yeri olmayacak’
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Vatandaş ilk sırada

İlhan Durak, Bolu'nun geleceğini şekillendirme sürecinde vatandaşların fikirlerine öncelik verilmesi gerektiğini savunuyor. Seçim kampanyası boyunca, "Vatandaşa danışmadan bir şey yapamazsın" mottosunu benimseyen Durak, yerel yönetimde karşılıklı rızanın altını çiziyor. Hemşehri dernekleri ile gerçekleştirdiği buluşmalar, Durak'ın kapsayıcı ve katılımcı bir yönetim anlayışına sahip olduğunun kanıtı. 

MHP’li Durak ‘Belediye zevkusefa yeri olmayacak’

Yönetimin dört temel direği

Durak, belediyeciliğin başarısının, belediye meclisi, bürokratlar, vatandaşlar ve meslek grupları olmak üzere dört temel direğe dayandığını belirtiyor. Bu dört grubun her birinin fikir ve rızasının, projelerin başarısı için kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor. Durak, yerel yönetimlerin genel sorunlara çözüm bulma yeteneğine işaret ederek, arsa üretimi gibi konuların şehrin ekonomik yapısına olumlu etkilerinden bahsediyor. 

MHP’li Durak ‘Belediye zevkusefa yeri olmayacak’

Anlaşmanın gücü

Karşılıklı rıza ve anlaşmanın önemine dikkat çeken Durak, dedesinden aldığı "En kötü anlaşma, en iyi mahkeme kararından iyidir" öğüdünü paylaşıyor. Vatandaş katılımıyla yürütülen projelerin, Bolu'daki komşuluk ilişkileri ve arsa paylaşımı gibi lokal sorunların çözümünde kilit rol oynayacağını ifade ediyor. 

MHP’li Durak ‘Belediye zevkusefa yeri olmayacak’

Kibirden uzak, hizmet odaklı yönetim

Durak, Bolu'da kibir ve zevküsefa yerine, vatandaşların yararına olacak bir yönetim anlayışının benimsenmesi gerektiğini savunuyor. Yerel yönetimin, vatandaşlar için var olduğunu ve Bolu'nun geleceğinin yönünün vatandaşların kararlarıyla şekilleneceğini belirtiyor.MHP’li Durak ‘Belediye zevkusefa yeri olmayacak’

Gönül birlikteliği ve hizmet anlayışı

Durak, "Bizim aynamız işimiz" diyerek, hizmet ve gönül birlikteliğinin önemini vurguluyor. İl Başkanlığı döneminde her talebe yanıt vermeye çalıştığını, şahsi çıkar peşinde olmadığını anlatıyor. Bolu'da hizmet etmenin kendisi için en büyük öncelik olduğunu, gönül birlikteliği ve alın teriyle çalışmanın değerini vurguluyor.

 

 

# seçim, belediye

11 Şub 2024 - 13:20 Bolu/ Bolu- Siyaset

Mahreç  Esra Perçin

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