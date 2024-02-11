MHP’li Durak ‘Belediye zevkusefa yeri olmayacak’

Vatandaş ilk sırada
İlhan Durak, Bolu'nun geleceğini şekillendirme sürecinde vatandaşların fikirlerine öncelik verilmesi gerektiğini savunuyor. Seçim kampanyası boyunca, "Vatandaşa danışmadan bir şey yapamazsın" mottosunu benimseyen Durak, yerel yönetimde karşılıklı rızanın altını çiziyor. Hemşehri dernekleri ile gerçekleştirdiği buluşmalar, Durak'ın kapsayıcı ve katılımcı bir yönetim anlayışına sahip olduğunun kanıtı.
Yönetimin dört temel direği
Durak, belediyeciliğin başarısının, belediye meclisi, bürokratlar, vatandaşlar ve meslek grupları olmak üzere dört temel direğe dayandığını belirtiyor. Bu dört grubun her birinin fikir ve rızasının, projelerin başarısı için kritik öneme sahip olduğunu vurguluyor. Durak, yerel yönetimlerin genel sorunlara çözüm bulma yeteneğine işaret ederek, arsa üretimi gibi konuların şehrin ekonomik yapısına olumlu etkilerinden bahsediyor.
Anlaşmanın gücü
Karşılıklı rıza ve anlaşmanın önemine dikkat çeken Durak, dedesinden aldığı "En kötü anlaşma, en iyi mahkeme kararından iyidir" öğüdünü paylaşıyor. Vatandaş katılımıyla yürütülen projelerin, Bolu'daki komşuluk ilişkileri ve arsa paylaşımı gibi lokal sorunların çözümünde kilit rol oynayacağını ifade ediyor.
Kibirden uzak, hizmet odaklı yönetim
Durak, Bolu'da kibir ve zevküsefa yerine, vatandaşların yararına olacak bir yönetim anlayışının benimsenmesi gerektiğini savunuyor. Yerel yönetimin, vatandaşlar için var olduğunu ve Bolu'nun geleceğinin yönünün vatandaşların kararlarıyla şekilleneceğini belirtiyor.
Gönül birlikteliği ve hizmet anlayışı
Durak, "Bizim aynamız işimiz" diyerek, hizmet ve gönül birlikteliğinin önemini vurguluyor. İl Başkanlığı döneminde her talebe yanıt vermeye çalıştığını, şahsi çıkar peşinde olmadığını anlatıyor. Bolu'da hizmet etmenin kendisi için en büyük öncelik olduğunu, gönül birlikteliği ve alın teriyle çalışmanın değerini vurguluyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.