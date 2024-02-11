Bolu'da İlhan Durak ve MHP'nin dinamik gücü: KAÇEP

Durak'ın azmi ve destekçilerinin kararlılığı

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, 31 Mart yerel seçimlerine "Gece uyumadan, gündüz oturmadan" sloganıyla hazırlanıyor. Bu tutum, Durak'ın sadece kişisel bir çalışma prensibi değil, aynı zamanda tüm destekçileri tarafından benimsenen bir yaklaşım haline gelmiş durumda. Durak ve ekibi, Bolu'nun her köşesine ulaşarak, vatandaşlarla birebir iletişim kurmayı hedefliyor.

KAÇEP'in rolü ve etkisi

KAÇEP (Kadın ve Çocuk Eğitim Programları) Başkanı Sema Gülen ve yönetim kurulu, İlhan Durak'ın adaylığının ilan edildiği ilk günden itibaren seçim kampanyasının can damarı olmuştur. Bu kadın liderler, seçim çalışmalarına büyük bir enerji ve dinamizm katarken, Durak'ın seçim stratejisinin merkezinde yer alıyorlar.

KAÇEP kadınlarının gizli kahramanlığı

İlhan Durak, KAÇEP Başkanı Sema Gülen ve ekibini, kampanyadaki "gizli kahramanlar" olarak tanımlıyor. Onların, ailedeki önemli rollerine benzer şekilde, seçim sürecinde de vazgeçilmez birer destekçi olduklarını vurguluyor. Durak, KAÇEP kadınlarının gece gündüz demeden sürdürdüğü çalışmalar için derin bir minnettarlık duyuyor ve Bolu'da elde edilecek zaferin bu kolektif çabanın bir sonucu olacağına inanıyor.

Ortak çabanın zaferi

İlhan Durak ve KAÇEP ekibinin birlikte yürüttüğü titiz çalışmalar, Bolu'da MHP için bir umut ışığı yaratıyor. Durak, 1 Nisan'dan itibaren Bolu'da başlayacak yeni dönemin, şehrin tüm potansiyelini ortaya çıkaracağını ve hak ettiği değeri bulacağını öngörüyor. Bu ortak çaba, seçim sürecinde Bolu'da önemli bir dönüşümün habercisi olarak görülüyor.

Yeni dönemin başlangıcı

Bolu'da MHP adına yürütülen seçim kampanyası, İlhan Durak ve KAÇEP kadınlarının özverili çalışmaları sayesinde, şehrin geleceğine yönelik büyük bir umut ve beklenti yaratıyor. "Gece uyumadan, gündüz oturmadan" anlayışı, Bolu'da yeni bir dönemin başlangıcını müjdeliyor, şehrin sosyal ve ekonomik anlamda gelişimine katkıda bulunacak projelerin önünü açıyor.