Depo yangını paniği! İtfaiye hızla müdahale etti

Yangın Alarmı: Vatandaşların İhbarıyla Olay Yerine İtfaiye Sevk Edildi

Yangın, yerel saatle akşam saatlerinde, bir binanın giriş katındaki depoda henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Alevleri ve dumanları fark eden çevre sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri hızla yönlendirildi. Profesyonel itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin binanın diğer katlarına sıçramasını önledi ve yangını kısa sürede söndürdü.

Maddi Hasarla Sonuçlanan Yangın: Depoda Bulunan Eşyalar Zarar Gördü

Yangının söndürülmesi sonrasında yapılan ilk incelemelere göre, depoda bulunan çeşitli eşyalar maddi hasara uğradı. Yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı incelemeler devam ederken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmaması teselli kaynağı oldu. Kastamonu itfaiyesi, vatandaşları yangın güvenliği konusunda daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.