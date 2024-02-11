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Depo yangını paniği! İtfaiye hızla müdahale etti

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi, bu kez bir yangın haberiyle gündemde. Camikebir Mahallesi Haseki Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katında meydana gelen depo yangını, yerel itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı.

İhlas Haber Ajansı
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Depo yangını paniği! İtfaiye hızla müdahale etti mask
Depo yangını paniği! İtfaiye hızla müdahale etti
Depo yangını paniği! İtfaiye hızla müdahale etti
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Yangın Alarmı: Vatandaşların İhbarıyla Olay Yerine İtfaiye Sevk Edildi

Yangın, yerel saatle akşam saatlerinde, bir binanın giriş katındaki depoda henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Alevleri ve dumanları fark eden çevre sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri hızla yönlendirildi. Profesyonel itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin binanın diğer katlarına sıçramasını önledi ve yangını kısa sürede söndürdü.

Depo yangını paniği! İtfaiye hızla müdahale etti

Maddi Hasarla Sonuçlanan Yangın: Depoda Bulunan Eşyalar Zarar Gördü

Yangının söndürülmesi sonrasında yapılan ilk incelemelere göre, depoda bulunan çeşitli eşyalar maddi hasara uğradı. Yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı incelemeler devam ederken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmaması teselli kaynağı oldu. Kastamonu itfaiyesi, vatandaşları yangın güvenliği konusunda daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Depo yangını paniği! İtfaiye hızla müdahale etti

# kastamonu

11 Şub 2024 - 13:47 Kastamonu/ Taşköprü- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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