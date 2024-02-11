Taşköprü sarımsağı ekimi başladı!

Çiftçiler tarafından 'beyaz altın' olarak nitelendirilen Taşköprü sarımsağı, dünyanın en kaliteli sarımsakları arasında gösteriliyor. Uluslararası coğrafi işarete sahip bu değerli ürün, Türkiye'nin yüzde 25'lik sarımsak ihtiyacını karşılıyor ve 4 binden fazla aileyi geçindiriyor. Mart ayının ortasına kadar sürecek olan ekim süreci, bölgedeki kadınların yoğun emeği ile gerçekleşiyor.

Kadın Emekçilerin Alın Teriyle Yeşeren Beyaz Altın

Taşköprü sarımsağının ekimi, geleneksel yöntemlerle, yani tamamen elle yapılıyor. Çalışan kadınlar, günde 600 lira yevmiye ile bu zorlu işi üstleniyorlar. Aliye Güllü liderliğindeki ekip, ekimden çapalamaya, 10 ay süren bir emeğin içinde yer alıyor. Güllü, traktörle yapılan ekimin verimliliğin düşük olduğunu, el ile ekim yapıldığında ise verimin arttığını belirtiyor.

Verimli Hasat İçin El Emeği Gerekiyor

Taşköprü sarımsağının dikim işlemi, kadınların elleriyle yapılıyor. Bu yöntem, ürünün verimini arttırıyor. Ekim, her yıl Şubat başında başlıyor ve Mart ayına kadar devam ediyor. Yaklaşık 25 bin dekarlık alanda gerçekleşen ekim işlemi, Temmuz ayında hasatla sonuçlanacak.

Ekonomiye Katkı ve Kadın İstihdamı

Taşköprü sarımsağı, sadece bölgesel bir tarım ürünü olmanın ötesinde, aynı zamanda kadın istihdamına da önemli bir katkı sağlıyor. 10 ay boyunca sigortalı olarak çalışan kadınlar, bu süreçte aile ekonomilerine önemli bir destek veriyor.

Taşköprü Sarımsağının Geleceği

Bölge halkı, bu değerli ürünün ekiminden hasadına kadar geçen süreçte birlik ve beraberlik içinde çalışıyor. Aliye Güllü'nün ifadesiyle, "Allah köylüye versin, onlar da bize versin" diyerek, karşılıklı destek ve dayanışmanın önemine vurgu yapıyor.