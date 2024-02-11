Boluspor'da Kocaelispor maçı öncesi ayın elemanları belirlendi

Boluspor, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği ve takım ruhunu güçlendirmek adına büyük önem verdiği "Ayın Elemanı" seçimlerinde Ocak ayının yıldızlarını seçti.

Kocaelispor maçı öncesi motivasyon

Bu özel ve anlamlı etkinlik, takım kaptanı Çağlar Şahin Akbaba öncülüğünde, oyuncuların ve takım emekçilerinin katılımıyla gerçekleşti. Kocaelispor maçı öncesinde yapılan bu seçim, takım içindeki dayanışmayı ve motivasyonu artırma amacını taşıyor.

Takım ruhunun zaferi

Boluspor'da ayın elemanı seçimi, sadece saha içindeki performansı değil, aynı zamanda kulüp çalışanlarının takıma katkılarını da ödüllendiren bir uygulama olarak dikkat çekiyor.

Ayın elemanları belli oldu

Ocak ayının parlayan yıldızları ise Mehmet Aksakal, İlyas Gültekin ve Musa Karaçayır olarak belirlendi. Bu üç isim, arkadaşları tarafından takdir edilerek ayın elemanı seçildiler.

Ödüller sahiplerini buldu

Takım kaptanı Çağlar Şahin Akbaba, seçilen elemanlara ödüllerini takdim etti. Bu özel an, takım içindeki birlik ve beraberliğin güçlü bir göstergesi olarak kayıtlara geçti. Madalya ve altın ödülleriyle onurlandırılan çalışanlar, Boluspor'un başarısı için emek veren herkesin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Boluspor'da birlik ve motivasyon zamanı

Boluspor, bu tür etkinliklerle takım içi motivasyonu ve birlikteliği sağlamayı hedefliyor. Ayın elemanı seçimi, takımın sadece sahada değil, saha dışında da bir aile olduğunun en güzel kanıtı. Kulüp çalışanlarını motive etmek ve onlara verdikleri emek için teşekkür etmek adına düzenlenen bu seçimler, takım ruhunu pekiştiriyor ve Boluspor'un başarılarına katkıda bulunuyor.