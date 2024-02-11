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Sertifikalı salep dikimi, yenilikçi tarım hamlesi

Sinop, tarım ve yenilikçilikte önemli bir adım atarak, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün desteğiyle yaklaşık 700 sertifikalı salep fidesinin dikimini gerçekleştirdi. Bu girişim, yerel iş kadını Janset Şanlı'nın liderliğinde, bölgedeki tarım çeşitliliğini ve ekonomik kalkınmayı destekleme amacı güdüyor.

İhlas Haber Ajansı
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Sertifikalı salep dikimi, yenilikçi tarım hamlesi mask
Sertifikalı salep dikimi, yenilikçi tarım hamlesi
Sertifikalı salep dikimi, yenilikçi tarım hamlesi
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Yerel İnovasyon: Salep ve Lavanta Bahçeleri

Janset Şanlı'nın öncülüğünde Sinop'ta gerçekleştirilen salep dikimi, bölgenin tarımsal inovasyon kapasitesini ortaya koyuyor. Salep, doğada toplanması yasaklanmış ve yüksek talep gören değerli bir bitki olarak biliniyor. Dikim, deneme amaçlı olarak başlatılmış olup, elde edilecek verimle birlikte dikim kapasitesinin genişletilmesi hedefleniyor.

Sertifikalı salep dikimi, yenilikçi tarım hamlesi

Sinoplu iş kadını, aynı zamanda bölgeyi turizm açısından zenginleştirmeyi planlıyor. Lavanta bahçesinin, 22 dönümlük bir alanda kurulu olduğu ve bu yıl Denizli'den getirilen dört yıllık lavanta fidanlarının dikildiği belirtiliyor. Lavantanın çeşitli kullanım alanlarına dikkat çeken Şanlı, görsel ve yağlık olmak üzere iki tür lavanta yetiştirdiklerini ifade ediyor.Sertifikalı salep dikimi, yenilikçi tarım hamlesi

Ekolojik ve Ekonomik Kalkınma Yolunda

Bu projeler, Sinop'un ekolojik ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunma potansiyeline sahip. Salep ve lavanta dikimi, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve yerel ekonominin çeşitlendirilmesi adına önemli bir adım olarak görülüyor. Ayrıca, turizm sektörüne yapılan katkılarla bölgenin cazibesinin artırılması amaçlanıyor.Sertifikalı salep dikimi, yenilikçi tarım hamlesi

İş kadını Şanlı'nın öncülük ettiği bu girişimler, yerel ve ulusal düzeyde tarımsal inovasyonun yanı sıra turizm ve ekonomik gelişim için de yeni kapılar açıyor. Sinop, bu projelerle birlikte hem tarımsal çeşitliliğini artırıyor hem de turizm potansiyelini genişletiyor.Sertifikalı salep dikimi, yenilikçi tarım hamlesi

# tarım, sinop

11 Şub 2024 - 14:01 Sinop- Gündem

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