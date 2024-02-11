Sertifikalı salep dikimi, yenilikçi tarım hamlesi

Yerel İnovasyon: Salep ve Lavanta Bahçeleri
Janset Şanlı'nın öncülüğünde Sinop'ta gerçekleştirilen salep dikimi, bölgenin tarımsal inovasyon kapasitesini ortaya koyuyor. Salep, doğada toplanması yasaklanmış ve yüksek talep gören değerli bir bitki olarak biliniyor. Dikim, deneme amaçlı olarak başlatılmış olup, elde edilecek verimle birlikte dikim kapasitesinin genişletilmesi hedefleniyor.
Sinoplu iş kadını, aynı zamanda bölgeyi turizm açısından zenginleştirmeyi planlıyor. Lavanta bahçesinin, 22 dönümlük bir alanda kurulu olduğu ve bu yıl Denizli'den getirilen dört yıllık lavanta fidanlarının dikildiği belirtiliyor. Lavantanın çeşitli kullanım alanlarına dikkat çeken Şanlı, görsel ve yağlık olmak üzere iki tür lavanta yetiştirdiklerini ifade ediyor.
Ekolojik ve Ekonomik Kalkınma Yolunda
Bu projeler, Sinop'un ekolojik ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunma potansiyeline sahip. Salep ve lavanta dikimi, sürdürülebilir tarım uygulamaları ve yerel ekonominin çeşitlendirilmesi adına önemli bir adım olarak görülüyor. Ayrıca, turizm sektörüne yapılan katkılarla bölgenin cazibesinin artırılması amaçlanıyor.
İş kadını Şanlı'nın öncülük ettiği bu girişimler, yerel ve ulusal düzeyde tarımsal inovasyonun yanı sıra turizm ve ekonomik gelişim için de yeni kapılar açıyor. Sinop, bu projelerle birlikte hem tarımsal çeşitliliğini artırıyor hem de turizm potansiyelini genişletiyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.