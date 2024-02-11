Yolcu otobüslerine sıkı takip

Emniyet Kemeri Uyarısı Ön Planda

Düzce Terminali'nden hareket eden şehirlerarası yolcu otobüslerine binen trafik ekipleri, yolculuk sırasında emniyet kemerlerinin takılması konusunda yolcuları bilgilendiriyor. Bu sayede, olası bir kaza anında yolcuların araç içinde veya dışına fırlamasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Emniyet kemeri takmanın, yolculuk güvenliğinde kritik bir öneme sahip olduğu vurgulanıyor.

Can Kayıplarına Dikkat Çeken Denetimler

Düzce Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Zeliha Sezer, son zamanlarda yaşanan otobüs kazaları sonucunda birçok değerli hayatın kaybedildiğine dikkat çekiyor. Sezer, yapılan denetimlerle ve emniyet kemeri kullanımının teşvik edilmesiyle, bu tür trajedilerin önlenmesinin amaçlandığını belirtiyor.

Kazalara Karşı Önlem Alın

Trafik ekiplerinin denetimlerini artırması ve yolcuları bilinçlendirme çalışmaları, otobüs kazalarının önlenmesi adına önemli bir adım olarak görülüyor. Yolcuların da bu konuda bilinçli olmaları ve emniyet kemerlerini takarak kendi güvenliklerine katkıda bulunmaları büyük önem taşıyor.

Denetimler, yolcuların can güvenliğini sağlamak, trafik kurallarının hatırlatılması ve otobüs kazalarının önlenmesi amacıyla yapılmaktadır. Bu önlemlerle birlikte, umut edilen, otobüs yolculuklarının daha güvenli hale gelmesi ve can kayıplarının minimize edilmesidir.