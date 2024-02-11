- Asayiş

Büyük operasyon! Sahte para ele geçirildi

Zonguldak'ın güvenlik güçleri, il merkezinde gerçekleştirdikleri titiz bir operasyonla sahte para suçlarına büyük bir darbe vurdu. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kapsamlı bir takip ve soruşturma neticesinde, şehirler arası otobüs terminalinde bir şüpheli üzerinde önemli bir bulguya ulaştı.

İhlas Haber Ajansı
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Sahte Paranın Peşinde Büyük Mücadele

Edinilen bilgilere göre, Zonguldak 100. Yıl Şehirler Arası Otobüs Terminaline otobüs ile gelen 29 yaşındaki O.A. isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada, toplam değeri 15 bin Türk Lirası olan sahte para ele geçirildi. Bu önemli operasyon, sahte para ile mücadeledeki kararlılığın ve başarının bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Güvenlik Güçlerinden Örnek Operasyon

Zonguldak polisi, sahtecilik suçlarına karşı yürüttüğü etkin mücadeleyle halkın güvenliğini ve ekonomik düzenin korunmasını sağlamaya devam ediyor. Bu operasyon, polis ekiplerinin sahte para suçlarına karşı ne kadar dikkatli ve kararlı olduğunun altını çiziyor. Ele geçirilen sahte paraların piyasaya sürülmeden yakalanması, olası ekonomik zararların önüne geçilmesinde kritik bir rol oynuyor.

Hukuki Süreç ve Sonuçlar

Gözaltına alınan şüpheli O.A., yapılan sorgulamanın ardından "parada sahtecilik" suçundan mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, delillerin ağırlığı ve suçun ciddiyeti göz önünde bulundurularak O.A.'nın tutuklanmasına karar verdi.

# para, polis, zonguldak

11 Şub 2024 - 14:14 Zonguldak- Asayiş

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