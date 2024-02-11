Bolu ve çevresindeki iller için haftalık hava raporu: Yağmur şemsiyeleri hazır mı?

Mevsim normalleriyle uyumlu sıcaklıklar devam edecek

Bu hafta Bolu ve çevresinde parçalı bulutlu ve yağmurlu günler öne çıkacak. Güneşin keyfini çıkarmak isteyenler dikkatli olmalı çünkü geceleyin hafif bir soğuma bekleniyor.

Sıcaklık değişimleri: mevsim normallerine uyumlu

Sıcaklık değerleri mevsim normallerine uygun seyredecek. Gündüz sıcaklıkları 21-6°C arasında değişirken, gece sıcaklıkları 14- 0°C arasında olabilir. Bu yüzden gün içinde ve akşam saatlerinde giyim konusunda dikkatli olunması önemlidir.

Uyarılar: Rüzgâr ve soğukla başa çıkma

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önemli bir hava uyarısı yapmıyor ancak güneşin yanı sıra rüzgârın etkisine dikkat edilmeli. Gece saatlerindeki sıcaklık düşüşleri de göz ardı edilmemeli.

Güneşli ve parçalı bulutlu günler geliyor

12-18 Şubat tarihleri arasında Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Ankara, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve İstanbul illerinde güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Mevsim normallerine uygun sıcaklıkların hâkim olacağı bu dönemde, açık hava etkinliklerine katılmak için ideal bir hafta.

İl il hava durumu raporu:

12 Şubat 2024 Pazartesi Doğu Marmara Hava Durumu

İstanbul; En yüksek: 18°C En düşük: 11°C Yağmurlu

Kocaeli; En yüksek: 19°C En düşük: 11°C Bulutlu

Sakarya; En yüksek: 20°C En düşük: 11°C Bulutlu

Düzce; En yüksek: 19°C En düşük: 12°C Bulutlu

12 Şubat 2024 Pazartesi Batı Karadeniz Hava Durumu

Bolu; En yüksek: 16°C En düşük: 5°C Sağanak Yağışlı

Zonguldak: En yüksek: 21°C En düşük: 14°C Bulutlu

Ankara; En yüksek: 14°C En düşük: 8°C Bulutlu

Bartın; Pazartesi En yüksek: 23°C En düşük: 13°C Çok Bulutlu

Karabük; En yüksek: 18°C En düşük: 12°C Çok Bulutlu

Kastamonu; En yüksek: 18°C En düşük: 9°C Çok Bulutlu

13 Şubat 2024 Salı Doğu Marmara Hava Durumu

İstanbul; En yüksek: 16°C En düşük: 9°C Parçalı Bulutlu

Kocaeli; En yüksek: 17°C En düşük: 7°C Yağmurlu

Sakarya; En yüksek: 17°C En düşük: 8°C Yağmurlu

Düzce; En yüksek: 16°C En düşük: 10°C Bulutlu

13 Şubat 2024 Salı Batı Karadeniz Hava Durumu

Bolu; En yüksek: 13°C En düşük: 5°C Sağanak Yağışlı

Zonguldak: En yüksek: 17°C En düşük: 13°C Bulutlu

Ankara; En yüksek: 13°C En düşük: 7°C Yağmurlu

Bartın; En yüksek: 20°C En düşük: 13°C Bulutlu

Karabük; En yüksek: 16°C En düşük: 11°C Yağmurlu

Kastamonu; En yüksek: 13°C En düşük: 9°C Çok Bulutlu

14 Şubat 2024 Çarşamba Doğu Marmara Hava Durumu

İstanbul; En yüksek: 11°C En düşük: 9°C Bulutlu

Kocaeli; En yüksek:9°C En düşük: 6°C Bulutlu

Sakarya; En yüksek: 10°C En düşük: 7°C Yağmurlu

Düzce; En yüksek: 10°C En düşük: 8°C Yağmurlu

14 Şubat 2024 Çarşamba Batı Karadeniz Hava Durumu

Bolu; En yüksek: 9°C En düşük: 4°C Yağmurlu

Zonguldak: En yüksek: 12°C En düşük: 10°C Yağmurlu

Ankara; En yüksek: 8°C En düşük: 5°C Yağmurlu

Bartın; En yüksek: 14°C En düşük: 10° Yağmurlu

Karabük; En yüksek: 11°C En düşük: 8°C Yağmurlu

Kastamonu; En yüksek: 10°C En düşük: 7°C Yağmurlu

15 Şubat 2024 Perşembe Doğu Marmara Hava Durumu

İstanbul; En yüksek: 9°C En düşük: 4°C Parçalı Bulutlu

Kocaeli; En yüksek: 7°C En düşük: 4°C Yağmurlu

Sakarya; En yüksek: 8°C En düşük: 5°C Yağmurlu

Düzce; En yüksek: 9°C En düşük: 5°C Sağanak Yağışlı

15 Şubat 2024 Perşembe Batı Karadeniz Hava Durumu

Bolu; En yüksek: 7°C En düşük: 3°C Yağmurlu

Zonguldak: En yüksek: 11°C En düşük: 7°C Yağmurlu

Ankara; En yüksek: 6°C En düşük: 2°C Bulutlu

Bartın; En yüksek:11°C En düşük: 7°C Yağmurlu

Karabük; En yüksek: 9°C En düşük: 5°C Hafif Yağmurlu

Kastamonu; En yüksek: 7°C En düşük: 3°C Yağmurlu

16 Şubat 2024 Cuma Doğu Marmara Hava Durumu

İstanbul; En yüksek: 7°C En düşük: 4°C Bulutlu

Kocaeli; En yüksek: 6°C En düşük: 4°C Bulutlu

Sakarya; En yüksek: 7°C En düşük: 4°C Bulutlu

Düzce; En yüksek: 7°C En düşük: 4°C Parçalı Bulutlu

16 Şubat 2024 Cuma Batı Karadeniz Hava Durumu

Bolu; En yüksek: 4°C En düşük: 0°C Kar Yağışlı

Zonguldak: En yüksek: 9°C En düşük:7°C Bulutlu

Ankara; En yüksek: 6°C En düşük: 2°C Bulutlu

Bartın; En yüksek: 8°C En düşük: 7°C Bulutlu

Karabük; En yüksek: 7°C En düşük: 4°C Bulutlu

Kastamonu; En yüksek: 7°C En düşük: 2°C Bulutlu

17 Şubat 2024 Cumartesi Doğu Marmara Hava Durumu

İstanbul; En yüksek: 8 °C En düşük: 6°C Bulutlu

Kocaeli; En yüksek: 6°C En düşük: 5°C Bulutlu

Sakarya; En yüksek: 7°C En düşük: 6°C Bulutlu

Düzce; En yüksek: 7°C En düşük: 6°C Bulutlu

17 Şubat 2024 Cumartesi Batı Karadeniz Hava Durumu

Bolu; En yüksek: 5°C En düşük: 2°C Bulutlu

Zonguldak: En yüksek: 10°C En düşük: 8°C Bulutlu

Ankara; En yüksek: 10°C En düşük: -1°C Bulutlu

Bartın; En yüksek: 9°C En düşük: 7°C Bulutlu

Karabük; En yüksek: 8°C En düşük: 5°C Bulutlu

Kastamonu; En yüksek: 7°C En düşük: 4°C Bulutlu

18 Şubat 2024 Pazar Doğu Marmara Hava Durumu

İstanbul; En yüksek: 8°C En düşük: 6°C Bulutlu

Kocaeli; En yüksek: 8°C En düşük: 0°C Bulutlu

Sakarya; En yüksek: 11°C En düşük: 5°C Bulutlu

Düzce; En yüksek: 9°C En düşük: -1°C Hafif Yağmurlu

18 Şubat 2024 Pazar Batı Karadeniz Hava Durumu

Bolu; En yüksek: 6°C En düşük: -1°C Bulutlu

Zonguldak: En yüksek: 9°C En düşük: 4°C Hafif Yağmurlu

Ankara; En yüksek: 8°C En düşük: -2°C Bulutlu

Bartın En yüksek: 8°C En düşük: -2°C Karla Karışık Yağmurlu

Karabük; En yüksek: 8°C En düşük:1°C Hafif Yağmurlu

Kastamonu; En yüksek: 6°C En düşük: -1°C Yağmurlu