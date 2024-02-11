Bolu ve çevresindeki iller için haftalık hava raporu: Yağmur şemsiyeleri hazır mı?

Mevsim normalleriyle uyumlu sıcaklıklar devam edecek
Bu hafta Bolu ve çevresinde parçalı bulutlu ve yağmurlu günler öne çıkacak. Güneşin keyfini çıkarmak isteyenler dikkatli olmalı çünkü geceleyin hafif bir soğuma bekleniyor.
Sıcaklık değişimleri: mevsim normallerine uyumlu
Sıcaklık değerleri mevsim normallerine uygun seyredecek. Gündüz sıcaklıkları 21-6°C arasında değişirken, gece sıcaklıkları 14- 0°C arasında olabilir. Bu yüzden gün içinde ve akşam saatlerinde giyim konusunda dikkatli olunması önemlidir.
Uyarılar: Rüzgâr ve soğukla başa çıkma
Meteoroloji Genel Müdürlüğü önemli bir hava uyarısı yapmıyor ancak güneşin yanı sıra rüzgârın etkisine dikkat edilmeli. Gece saatlerindeki sıcaklık düşüşleri de göz ardı edilmemeli.
Güneşli ve parçalı bulutlu günler geliyor
12-18 Şubat tarihleri arasında Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Ankara, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve İstanbul illerinde güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Mevsim normallerine uygun sıcaklıkların hâkim olacağı bu dönemde, açık hava etkinliklerine katılmak için ideal bir hafta.
İl il hava durumu raporu:
12 Şubat 2024 Pazartesi Doğu Marmara Hava Durumu
İstanbul; En yüksek: 18°C En düşük: 11°C Yağmurlu
Kocaeli; En yüksek: 19°C En düşük: 11°C Bulutlu
Sakarya; En yüksek: 20°C En düşük: 11°C Bulutlu
Düzce; En yüksek: 19°C En düşük: 12°C Bulutlu
12 Şubat 2024 Pazartesi Batı Karadeniz Hava Durumu
Bolu; En yüksek: 16°C En düşük: 5°C Sağanak Yağışlı
Zonguldak: En yüksek: 21°C En düşük: 14°C Bulutlu
Ankara; En yüksek: 14°C En düşük: 8°C Bulutlu
Bartın; Pazartesi En yüksek: 23°C En düşük: 13°C Çok Bulutlu
Karabük; En yüksek: 18°C En düşük: 12°C Çok Bulutlu
Kastamonu; En yüksek: 18°C En düşük: 9°C Çok Bulutlu
13 Şubat 2024 Salı Doğu Marmara Hava Durumu
İstanbul; En yüksek: 16°C En düşük: 9°C Parçalı Bulutlu
Kocaeli; En yüksek: 17°C En düşük: 7°C Yağmurlu
Sakarya; En yüksek: 17°C En düşük: 8°C Yağmurlu
Düzce; En yüksek: 16°C En düşük: 10°C Bulutlu
13 Şubat 2024 Salı Batı Karadeniz Hava Durumu
Bolu; En yüksek: 13°C En düşük: 5°C Sağanak Yağışlı
Zonguldak: En yüksek: 17°C En düşük: 13°C Bulutlu
Ankara; En yüksek: 13°C En düşük: 7°C Yağmurlu
Bartın; En yüksek: 20°C En düşük: 13°C Bulutlu
Karabük; En yüksek: 16°C En düşük: 11°C Yağmurlu
Kastamonu; En yüksek: 13°C En düşük: 9°C Çok Bulutlu
14 Şubat 2024 Çarşamba Doğu Marmara Hava Durumu
İstanbul; En yüksek: 11°C En düşük: 9°C Bulutlu
Kocaeli; En yüksek:9°C En düşük: 6°C Bulutlu
Sakarya; En yüksek: 10°C En düşük: 7°C Yağmurlu
Düzce; En yüksek: 10°C En düşük: 8°C Yağmurlu
14 Şubat 2024 Çarşamba Batı Karadeniz Hava Durumu
Bolu; En yüksek: 9°C En düşük: 4°C Yağmurlu
Zonguldak: En yüksek: 12°C En düşük: 10°C Yağmurlu
Ankara; En yüksek: 8°C En düşük: 5°C Yağmurlu
Bartın; En yüksek: 14°C En düşük: 10° Yağmurlu
Karabük; En yüksek: 11°C En düşük: 8°C Yağmurlu
Kastamonu; En yüksek: 10°C En düşük: 7°C Yağmurlu
15 Şubat 2024 Perşembe Doğu Marmara Hava Durumu
İstanbul; En yüksek: 9°C En düşük: 4°C Parçalı Bulutlu
Kocaeli; En yüksek: 7°C En düşük: 4°C Yağmurlu
Sakarya; En yüksek: 8°C En düşük: 5°C Yağmurlu
Düzce; En yüksek: 9°C En düşük: 5°C Sağanak Yağışlı
15 Şubat 2024 Perşembe Batı Karadeniz Hava Durumu
Bolu; En yüksek: 7°C En düşük: 3°C Yağmurlu
Zonguldak: En yüksek: 11°C En düşük: 7°C Yağmurlu
Ankara; En yüksek: 6°C En düşük: 2°C Bulutlu
Bartın; En yüksek:11°C En düşük: 7°C Yağmurlu
Karabük; En yüksek: 9°C En düşük: 5°C Hafif Yağmurlu
Kastamonu; En yüksek: 7°C En düşük: 3°C Yağmurlu
16 Şubat 2024 Cuma Doğu Marmara Hava Durumu
İstanbul; En yüksek: 7°C En düşük: 4°C Bulutlu
Kocaeli; En yüksek: 6°C En düşük: 4°C Bulutlu
Sakarya; En yüksek: 7°C En düşük: 4°C Bulutlu
Düzce; En yüksek: 7°C En düşük: 4°C Parçalı Bulutlu
16 Şubat 2024 Cuma Batı Karadeniz Hava Durumu
Bolu; En yüksek: 4°C En düşük: 0°C Kar Yağışlı
Zonguldak: En yüksek: 9°C En düşük:7°C Bulutlu
Ankara; En yüksek: 6°C En düşük: 2°C Bulutlu
Bartın; En yüksek: 8°C En düşük: 7°C Bulutlu
Karabük; En yüksek: 7°C En düşük: 4°C Bulutlu
Kastamonu; En yüksek: 7°C En düşük: 2°C Bulutlu
17 Şubat 2024 Cumartesi Doğu Marmara Hava Durumu
İstanbul; En yüksek: 8 °C En düşük: 6°C Bulutlu
Kocaeli; En yüksek: 6°C En düşük: 5°C Bulutlu
Sakarya; En yüksek: 7°C En düşük: 6°C Bulutlu
Düzce; En yüksek: 7°C En düşük: 6°C Bulutlu
17 Şubat 2024 Cumartesi Batı Karadeniz Hava Durumu
Bolu; En yüksek: 5°C En düşük: 2°C Bulutlu
Zonguldak: En yüksek: 10°C En düşük: 8°C Bulutlu
Ankara; En yüksek: 10°C En düşük: -1°C Bulutlu
Bartın; En yüksek: 9°C En düşük: 7°C Bulutlu
Karabük; En yüksek: 8°C En düşük: 5°C Bulutlu
Kastamonu; En yüksek: 7°C En düşük: 4°C Bulutlu
18 Şubat 2024 Pazar Doğu Marmara Hava Durumu
İstanbul; En yüksek: 8°C En düşük: 6°C Bulutlu
Kocaeli; En yüksek: 8°C En düşük: 0°C Bulutlu
Sakarya; En yüksek: 11°C En düşük: 5°C Bulutlu
Düzce; En yüksek: 9°C En düşük: -1°C Hafif Yağmurlu
18 Şubat 2024 Pazar Batı Karadeniz Hava Durumu
Bolu; En yüksek: 6°C En düşük: -1°C Bulutlu
Zonguldak: En yüksek: 9°C En düşük: 4°C Hafif Yağmurlu
Ankara; En yüksek: 8°C En düşük: -2°C Bulutlu
Bartın En yüksek: 8°C En düşük: -2°C Karla Karışık Yağmurlu
Karabük; En yüksek: 8°C En düşük:1°C Hafif Yağmurlu
Kastamonu; En yüksek: 6°C En düşük: -1°C Yağmurlu
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.