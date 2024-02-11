SEDAŞ'ın duyurusu: Bolu'da elektrik kesintileri ve etkilenecek alanlar

Elektrik altyapısında hayati bakım çalışmaları

SEDAŞ, Bolu ve çevresindeki elektrik altyapısını güçlendirmek için önemli kesintiler gerçekleştirecek. Bu çalışmalar, bölge sakinlerinin uzun vadede yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Etkilenecek bölgeler ve kesinti saatleri

Bolu'daki kesintiden etkilenecek bölgeler ve kesinti saatleri hakkında detaylı bilgi almak için SEDAŞ'ın resmî web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu bilgiler, vatandaşların günlük aktivitelerini planlamalarına yardımcı olacak.

Kesinti sürecinde alınması gereken önlemler

SEDAŞ, kesinti süresince herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli hazırlıkları tamamladı. Vatandaşlar, acil durumlarda iletişim hizmetlerinden yararlanabilir ve kesinti süresince alınması gereken önlemleri almalıdır.

Elektrik kesintisine hazırlık ipuçları

Bolu sakinleri, planlanan elektrik kesintilerine karşı hazırlıklı olmak için SEDAŞ'ın önerilerini dikkate almalıdır. Bu kesintiler, bölgenin altyapısını güçlendirmek için önemli bir adımdır.