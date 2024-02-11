Dacia Sandero Stepway, Şubat ayı fiyatıyla dikkat çekiyor!

Dacia Sandero Stepway: Ekonomik ve Güçlü Bir Seçenek
Dacia Sandero Stepway, otomobil piyasasında bütçe dostu bir alternatif olarak öne çıkıyor. Uygun fiyatıyla dikkat çeken bu model, pratik kullanımı ve ekonomikliğiyle her kesimden kullanıcıya hitap ediyor. Sandero Stepway, baz donanım seviyesinde 90 beygir gücünde bir motor ve manuel vitesle geliyor. Bu motor seçeneği, kullanıcılara hem şehir içinde hem de uzun yolculuklarda yeterli performansı sunuyor.
Türkiye Pazarında Beş Farklı Seçenek
Türkiye pazarında beş farklı seçenekle sunulan Dacia Sandero Stepway, 410 litrelik geniş bagaj hacmiyle öne çıkıyor. Bu özellik, özellikle uzun yolculuklar ve aileler için büyük bir avantaj sağlıyor. Sandero Stepway, geniş iç hacmi ve konforlu sürüş deneyimi ile de ön plana çıkıyor.
Uygun Fiyatlı ve Yüksek Performanslı Bir Otomobil
Dacia'nın bu modeli, uygun fiyatı ve sunduğu yüksek performans ile otomobil piyasasında dikkat çekiyor. Ekonomik yakıt tüketimi ve düşük işletme maliyetleri, Sandero Stepway'i özellikle bütçe dostu bir otomobil arayanlar için cazip bir seçenek haline getiriyor.
Dacia Sandero Stepway ile Yola Çıkmak
Dacia Sandero Stepway, sadece ekonomik bir seçenek olmakla kalmıyor, aynı zamanda güvenlik ve teknoloji özellikleriyle de tam not alıyor. Modern tasarımı ve geniş donanım seçenekleri ile her türlü ihtiyaca cevap veren bu model, kullanıcılarına keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor.
Dacia'dan Kaçırılmayacak Fırsat
Dacia, Şubat ayı boyunca sunduğu kampanyalarla otomobil severlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Sandero Stepway modeli, uygun fiyatı, ekonomik yakıt tüketimi ve geniş donanım özellikleriyle dikkat çekiyor. Eğer bütçe dostu, güvenilir ve konforlu bir otomobil arayışındaysanız, Dacia Sandero Stepway sizin için ideal bir seçenek olabilir.
Bu kampanya ve Dacia Sandero Stepway'in özellikleri hakkında daha fazla bilgi almak için, otomobil severlerin ilgisini çekecek bu fırsatı kaçırmamaları önerilir. Dacia, uygun fiyatlı ve yüksek performanslı otomobilleriyle otomobil piyasasında fark yaratmaya devam ediyor.
Dacia Sandero Stepway güncel fiyat listesini sizler için hazırladık…
Essential Stepway Tce 90 bg
Fiyatı: 874.000 TL
Essential Stepway Eco-G 100 bg
Fiyatı: 908.000 TL
Essential Stepway Tce 90 bg CVT
Fiyatı: 919.000 TL
Expression Stepway Tce 90 bg CVT
Fiyatı: 969.000 TL
Extreme Stepway Tce 90 bg CVT
Fiyatı: 1.009.000 TL
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.