Evlilik hayallerini gerçeğe dönüştürmek için devletten büyük fırsat: 150 Bin TL faizsiz kredi

Başvurular ne zaman başlıyor?

15 Şubat 2024 tarihinden itibaren başlayacak olan başvurular, aile.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek. Devlet desteğiyle sunulan bu kredi, evlenmeyi planlayan çiftler için büyük bir fırsat olarak öne çıkıyor.

Kimler faydalanabilir?

Bakan Göktaş'ın açıklamalarına göre, programdan yararlanmak isteyen çiftlerin bakanlık tarafından sunulan evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden faydalanmaları ve evlenmelerinin ardından bu hizmetlere devam etmeleri gerekiyor. Ayrıca, başvuru için belirlenecek diğer şartlar da yakında duyurulacak.

Deprem bölgesine özel şartlar

Aile ve Gençlik Fonu, pilot bölge olarak belirlenen deprem bölgesinde başlayacak. Bakan Göktaş, bu bölge için şartların esnetildiğini ve farklı tutulduğunu belirtti. Program, gençlerin evlilik hayallerinin yanı sıra diğer projelerine de destek olmayı amaçlıyor.

Ekonomik destek detayları

Onaylanan başvurular için toplam 48 ay vadeli ve ilk 2 yılı geri ödemesiz olacak şekilde 150 bin lira kredi desteği sunulacak. Fonun büyüklüğü, biriken para ile orantılı olarak süreci şekillendirecek.

Bu devlet destekli evlilik kredisi, genç çiftlerin hayallerini gerçekleştirmelerine olanak sağlarken, Türkiye'nin yeraltı zenginliklerinden elde edilecek gelirlerle finanse edilecek. Böylece gençlerin geleceğine yatırım yapılması hedefleniyor.