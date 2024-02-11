İstanbul'dan Ankara'ya uzanan adalet arayışı

İstanbul'dan Başlayan Umut Yolculuğu

Türkistan'daki insan hakları ihlalleri ve İsrail'in bölgedeki eylemlerine karşı çıkmak amacıyla bir araya gelen aktivistler, İstanbul'dan Ankara'ya uzanan tarihi bir yürüyüşe imza atıyor. Fatih Yavuz ve arkadaşları, İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önünde toplanarak, seslerini dünya çapında duyurma niyetiyle bir araya geldi. Grup, buradan yola çıkarak Türkiye'nin kalbi Ankara'ya doğru yürüyüşe geçti.

Adalet Yürüyüşü: Türkistan ve İsrail Eylemlerine Dikkat Çekme

Yürüyüşlerini, Çin'in Türkistan'da uyguladığı zulüm ve İsrail'in bölgedeki terör eylemlerine karşı uluslararası dikkat çekmek amacıyla düzenleyen aktivistler, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden geçiyor. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bolu gibi önemli durakları aşarak, mesajlarını daha geniş kitlelere yaymayı hedefliyorlar.

Kızılcahamam'dan Kızılay'a Uzanan Cesaret Yolu

Yürüyüşün 12. gününde Kızılcahamam bölgesine ulaşan grup, buradan Ankara'nın simgesi Kızılay Meydanı'na doğru ilerliyor. Bu cesur yolculuk, Türkiye'nin dört bir yanından destek görüyor. Aktivistler, boykot çağrısını daha da güçlendirerek, zulme ve adaletsizliğe karşı duruşlarını net bir şekilde ortaya koyuyor.

Uluslararası Topluma Çağrı: Dikkat ve Destek

Yürüyüş, Türkistan'da ve İsrail'de yaşanan insan hakları ihlallerine karşı uluslararası toplumun dikkatini çekmeyi amaçlıyor. Fatih Yavuz ve ekibi, bu yolculukla birlikte, adaletin peşinde, insan haklarına saygı duyan bir dünya vizyonunu teşvik ediyor. Grup, yürüyüş boyunca karşılaştıkları zorluklara rağmen, mesajlarını uluslararası alanda duyurma konusunda kararlı.

Ankara'da Bir Araya Geliş

Ankara'nın Kızılay Meydanı'nda son bulacak olan bu önemli yürüyüş, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından insanların dikkatini çekmeyi başarıyor. Fatih Yavuz ve arkadaşlarının öncülük ettiği bu adalet arayışı, uluslararası toplumu harekete geçirmeye ve zulme karşı ortak bir duruş sergilemeye davet ediyor.