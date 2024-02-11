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DEVA Partisi’nden Özcan'a net mesajlar

DEVA Partisi'nin Bolu'daki aday tanıtım toplantısında Genel Başkan Ali Babacan, mevcut Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yönetimine eleştiriler yöneltti. "Bolu'nun güzelliklerini yok eden zihniyetlere karşıyız" diyen Babacan, DEVA Partisi ile Bolu'nun yeniden canlanacağını vurguladı. Nadir Gürkan Yetkin'in liderliğinde, Bolu için umut dolu bir dönem başlıyor.

Rahmiye Beydili
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DEVA Partisi’nden Özcan'a net mesajlar mask
DEVA Partisi’nden Özcan'a net mesajlar
DEVA Partisi’nden Özcan'a net mesajlar
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DEVA Partisi Bolu'da yeni bir başlangıç ilan ediyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bolu'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında, partisinin Bolu Belediye Başkan adayı Nadir Gürkan Yetkin'i tanıttı. Babacan, kente özel bir ziyaret gerçekleştirerek, DEVA Partisi'nin sahada olduğunu ve Bolu için büyük umutlar taşıdığını duyurdu. Toplantı, DEVA Partisi'nin Bolu'daki güçlü varlığını ve değişim için olan kararlılığını gösterdi.

 

DEVA Partisi’nden Özcan'a net mesajlar

Babacan'dan Özcan'a eleştiriler ve umut vaatleri

Ali Babacan, konuşmasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın politikalarını eleştirdi. Özcan'ın yönetim anlayışını "Bolu'nun doğal ve kültürel değerlerini yok sayan" olarak nitelendiren Babacan, DEVA Partisi'nin Bolu için yeni ve olumlu bir vizyon sunduğunu belirtti. Babacan, DEVA Partisi ile Bolu'nun gerçek potansiyelini ortaya çıkaracaklarını ifade etti.

 

DEVA Partisi’nden Özcan'a net mesajlar

DEVA'nın bolu için vizyonu

Nadir Gürkan Yetkin, "Bolu 3'ten büyüktür" sloganıyla yola çıktıklarını ve Bolu'nun tüm sorunlarına vakıf olduklarını söyledi. Yetkin, DEVA Partisi'nin Bolu'da tarım, sanayi ve turizmi canlandırma planlarına dikkat çekti. DEVA Partisi'nin yönetiminde, Bolu'nun kültürel ve doğal güzelliklerinin ön plana çıkacağını vurguladı.

 

DEVA Partisi’nden Özcan'a net mesajlar

Babacan: "Bolu DEVA ile Yeniden Doğacak"

Ali Babacan, DEVA Partisi'nin Bolu'da ayrımcı zihniyetlere ve şahsi ihtiraslara karşı bir duruş sergileyeceğini belirtti. Babacan, "Bolu'nun tarımından sanayisine, turizminden kültürel değerlerine kadar her alanda kalkınmasını sağlayacağız" diyerek, DEVA Partisi'nin Bolu için umut olduğunu ifade etti.

 

DEVA Partisi’nden Özcan'a net mesajlar

Bolu’da DEVA’nın yeni dönemi

DEVA Partisi'nin Bolu Belediye Başkan adayı Nadir Gürkan Yetkin ve Genel Başkan Ali Babacan'ın mesajları, Bolu'da yeni bir dönemin işaretlerini veriyor. DEVA Partisi, Bolu'nun kayıplarını geri kazandırmak ve şehri Türkiye'ye örnek bir kent haline getirmek için sahada. Babacan'ın Tanju Özcan'a yönelik eleştirileri ve DEVA'nın Bolu için vaatleri, seçim öncesinde şehrin siyasi atmosferinde önemli bir değişim yaratıyor.

 

# ziyaret, tarım, seçim, belediye, başkan, tanju özcan

11 Şub 2024 - 15:49 Bolu- Gündem

Mahreç  Rahmiye Beydili

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