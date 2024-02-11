Bolu'da AK Parti’nin gövde gösterisi

AK Parti Bolu'da yeni bir sayfa açıyor

Bolu'da, AK Parti'nin il ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtıldığı büyük bir tören düzenlendi. Yüzlerce partilinin katılımıyla gerçekleşen bu etkinlik, AK Parti'nin Bolu'da yeni bir dönem başlatma kararlılığını gözler önüne serdi. Mustafa Elitaş'ın "Bolu Bey’i tahtından indireceğiz, Köroğlu’nu seçeceğiz" ifadeleri, partinin Bolu için büyük umutlar taşıdığını ortaya koydu.

Tanıtım törenine kimler katıldı?

AK Parti'nin tanıtım törenine, partinin önde gelen isimleri katıldı. Mustafa Elitaş, Selim Yağcı, Yahya Çelik, Yüksel Coşkunyürek ve Suat Güner gibi partinin ağır topları, Bolu Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol ve diğer adaylarla birlikte Bolu'nun geleceği için umut dolu mesajlar verdi. Bu buluşma, AK Parti'nin Bolu'daki güç birliğinin ve geleceğe yönelik kararlılığının bir göstergesi oldu.

Bolu'nun Kayıp 5 Yılı Geride Kalıyor

Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol, Bolu'nun mevcut yönetim altında kaybettiği 5 yılı eleştirerek, AK Parti'nin şehir için büyük planları olduğunu belirtti. "Coşkulu bir kalabalıkla toplandık, zafere ulaşacağız" diyen Demirkol, Bolu'nun artık eser siyaseti ile anılacağını ve gerçek belediyecilikle tanışacağını ifade etti.

"Bolu Bey’ini Tahtından İndireceğiz" sözüyle yeni dönem

Mustafa Elitaş, mevcut Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yönetimini eleştirerek, AK Parti'nin Bolu için yeni bir vizyon sunacağını dile getirdi. Elitaş'ın "Bolu Bey’ini tahtından indirecek, Köroğlu’sunu seçeceğiz" sözleri, partinin seçim zaferine olan inancını ve Bolu halkına olan güvenini pekiştirdi.

Bolu İçin AK Parti'nin güçlü adayları

Tanıtım töreninde, Bolu'nun farklı ilçe ve beldelerinden AK Parti'nin adayları sahneye çıktı. Kıbrıscık'tan Kemal Aktaş, Seben'den Fatih Kavak, Dörtdivan'dan Hamza Efe gibi isimler, AK Parti'nin Bolu'da güçlü bir kadro ile seçimlere hazır olduğunu gösterdi. Bu adaylar, Bolu'nun her köşesinde AK Parti'nin hizmet ve eser siyasetini sürdüreceklerini vurguladı.