Vedat Delek ile Haftalık Burç Yorumları (12 - 18 Şubat 2024 ): Parasal anlamda 6 burç zengin olacak

12 - 18 Şubat 2024 haftasında astrolog Vedat Delek, Nur Viral ile gerçekleştirdiği canlı yayında, sağlık sorunları, ani ve beklenmedik olaylar, maddi konular ve aşk üzerine önemli yorumlarda bulunuyor.

Astrolojik yorumları, bireysel ve toplumsal düzeyde nasıl bir etki yaratacak? Vedat Delek'in gözünden bu haftanın astrolojik haritasını keşfedin ve bu kozmik enerjilerin hayatınıza nasıl yansıyabileceğini öğrenin.

12 - 18 Şubat 2024 KOÇ BURCU

Esasında koç burçları için şanslı bir süreç güçlü bir süreç, geriye ait biraz sinirsel agrasyonu bir araya getirip ama koç burcunun destekleyen bir burç.

Kova buraya dostluğu ucunda olacağı için özellikle burada şuna çok fazlasıyla dikkat etmeleri gerekiyor. Gerginlikten uzak durmaları gerekiyor. Ayın 13’ü son derece önemli.

Kendi hayatlarıyla ilgili iyileştirmek istedikleri ve ilişkileriyle ilgili konularda iyileştirmek istedikleri ama burada ana konu kendileri olsunlar biraz daha bencil davranarak hayatlarıyla ilgili sağlıklarıyla ilgili olumlu anlamda adım onların hayatında ileriki süreçler ve önemli adımları atak yaptırır.

Onlar Mars’ın kova burcuna geçmesiyle beraber ve bu hafta tekrar Venüs’ün paranın, aşkın, sevginin kova burcuna geçmesiyle beraber sosyal çevrelerinden ve arkadaşlık çevrelerinden inanılmaz derecede olumlu destekler alacaklar.

Özellikle mesela ayın 17 – 18’i hissedebilecekleri bir süreç. Bununla beraber ayın 13’ünde ki o ayın kova koç burcunda yer alması koç için inanılmaz derecede bir desteği getirecek.

14 – 15 Şubat koç burçları için şu anlamda çok şanslı maddi konularla ilgili yaşadıkları herhangi bir sorun olabilir. Hayatlarında bununla ilgili bir sorun yoksa hayatlarında adım atmak üzere parasal konularla ilgili iyileştirebilmeli ve şansa ihtiyaçları oldukları konuda adım atabilirler.

Şanslısınız ve esasında parasal anlamda gelecek ilişkilerle gibi gelecek ayakla gelecek ve şansla ilgili gelecek olan konuda lütfen şansını inanılmaz değerlendirmeniz gerekiyor.

Ayın 15 – 16’sı bu anlamda tamamıyla bunu hissettikleri bir süre. Ayın 17 – 18’i biraz daha dalgın olabilirler. Söylemek istediklerini doğru ifade etmeyebilirler. Buraya çok fazla takılmamaları gerekiyor.

Yolculuklarla ilgili konular gündeme gelecektir. Lütfen sakin olsun. Birlik koç buluyor. Gökyüzünün sana inanılmaz derecede sunduğu hediyelerin farkına varırsan, önümüzdeki süreçlerde hayatını anlamda kalıyor, anlamda sağlam şekilde dönüştürebilir.

Hem bir etkiyle karşı karşıya kalırsın. Biz bundan önce zengin olabilecek burçların içinde koç burçlarını da aynı buna giden yolda adımlarını doğru haklarınız takdirde şans sizden yana olacak sevgili koçlar.



Bu işlerin bir numara sistemi var, işe ilk 10 gününde doğanlar ikinci 10 gününde doğanlar üçüncü 10 gününde doğanlar gezegenler ona göre hareket ediyor. Onlar muhakkak o günlerdir ama hepsi aynı anda olmuyor, biraz sabır.

12 - 18 Şubat 2024 BOĞA BURCU

Her haftadan beri var olan o işle ilgili dönüşüm, dönem dönem krizler, dönem dönem aksaklıklarla ilgili konu. Biraz daha sert rüzgarların esmeye başlayan bir süreyi bizlere haber veriyor.

Ama şunu söyleyeyim, özellikle ayın 13’ünde sevgili boğa burçları biraz daha kendilerini psikolojik olarak iyi hissedebilecekleri bir süre içinde hissedecekler dinlenebilirler. Muhakemelerini çok iyi yapabilirler. Bilinçaltıyla ilgili konuları halledebilirler, iş hayatlarıyla ilgili konuda yine olumlu olumlu adımlar atmaları gerekiyor.

Esasında ayın 13 – 15’inde nerede hareket orada bereket sözünü sakın unutmayın. Hareket etmeniz lazım. Bazı şeyleri elde edebilmeniz için adım atmanız lazım.

Bununla beraber ayın 13’ünden itibaren esasında iş yükleri çok daha fazlasıyla sorumluluk almaya neden olacak biraz gerginlikle biraz bunu çok fazlasıyla göze bakmadan halletmeniz gerekiyor.

Daha sakin bir şekilde hallettiğiniz sahne ve sizin için çok daha iyi olabilecek bir süreç olacak ve bununla beraber Venüs’ün oraya da gelmesiyle özellikle kadınlarla ilgili konuda sorunlar çıkabilir.

Sevgililer gününde biraz içlerine kapanık bir atmosfer içinde olabilir. Sevgili boğa burçları o zaman sevgiliyle ne yapmak lazım? Daha baş başa kalabileceği hey bir organizasyon daha sakin bir organizasyon sevgili boğa bu işlerine inanılmaz derecede daha iyi gelecektir.

O yüzden eğer bir boğa sevgiliniz veya siz bir organizasyon yapıp sessizlik, hakimlik atmosferi size inanılmaz derecede iyi gelecektir.

Ayın 15’i en şanslı günü şans sende, evet şans sende neye siyahım varsa neyi halletmen gerekiyorsa ayın 15’inde bunu kolaylıkla yapabilirsin, iş hayatından gelecek maddi kazançlarda bu haftadan itibaren devreye girecek sadece.

17 – 18’inde arasında parasal konularla ilgili ama özellikle ayın 17’sinde parasal konularla ilgili yapacağı görüşmeler de son derece iyi olacak. Sadece orada doğru hamleyi yapmakta biraz geri planda kalabilir. Buna da hiç gerek yok.

15’indeki o etkiyi kendin için çok iyi kullan ve göreceksin sevgili boğalar. Hayatındaki sorunları dönüyor. Problemleri döndürmekte veya şansa ihtiyacın olduğu konularda kolaylıkla her şeyi halledebilecek.

12 - 18 Şubat 2024 İKİZLER BURCU

Sevgili ikizler burcu hani bir sevdiğiniz varsa 14 Şubat’ta sizin çok daha fazlasıyla sosyalleşebileceğiniz daha hareketli bir organizasyon, sizin kendinizi iyi hissetmenize neden olacaktır.

Sizin burcunuz ikizlerse veya sevginizin bu ikizlerse çok daha iyi olacaktır. Algıları biraz daha sosyalleşmek üzerine olacak. Biraz daha arkadaşlarla eğlenebilecekleri bir organizasyon muhteşem olacaktır.

Ayın 13’ünde evet, oradaki en önemli şey bir alt daha eğer arkadaşlarınıza, sosyal çevrenizle ilgili sorunlar varsa bunları halletmek istiyorsanız, aşk hayatınızı iyileştirmek istiyorsanız ayın 13’ünde adım atmanız size de inanılmaz derece iyi olacaktır.

Ayın 13’ünde aynı zamanda biraz daha burada yolculuklarla ilgili konuların gündeme geleceği, aynı zamanda eşinizin akrabaları sizin uzak akrabalarınızla ilgili konularda biraz hareketli günlerin başladığı süreçleri burada söyleyebilirim.

Özellikle üniversiteye giden eğitim hayatı içinde olan eğitimciler ve öğrenciler için de hem çok daha fazla çalışma hem de çok daha fazla stresli günlerin gelebileceğini de buradan eklemek istiyorum.

Yurt gezilerinde biraz daha sorun çıkartmayacak şekilde şimdiden hazırlıklarını yapsınlar ve bununla beraber ayın 14 – 15’inde özellikle burada sağlıkla ilgili konularda olumlu anlamda tedaviye başlamak, doktora gitmek bu süreçlerle ilgili olumlu adımların atılabileceği tarihi, burada kendilerine söylemek istiyorum.

Ayın 14’ünde biraz sen ama o Jüpiter’le ayın koltuğundan da biraz daha şans noktasının üzerimizde olduğunu da buradan hemen belirtmek istiyorum.

Ayın 17 – 18’i en hareketli tarihleri çok fazlasıyla dışa dönük olacaklar. Bununla beraber zaten hani çok sosyal olmalarıyla beraber sadece duygusal olarak ayın 17’sinde birtakım sorunlar kadınlarla özellikle yaş almış kadınlarla ilgili sorun yaşama oalasılıkları söz konusu olabilir.

Ama derin ya o dostluk koç burcundaki o Mars’ın bu iş değiştirmesi, aşkın sevginin, paranın, gezegenin burç değiştirmesi ikizler burcu çok önemli bir güç ve destek sağlayacak maddi koşullarla ilgili altın döneme girdiklerinde buradan hemen belirtmek isterim.

12 - 18 Şubat 2024 YENGEÇ BURCU

Ayın 13’ünde en önem vermeniz gereken konu iş hayatınızdaki performansımız ve iş hayatınızda iyi bir şekilde odaklanmanız. Orada çalışma performansınızı son derece iyi yapın.

Girişimler yapın, gerekirse ekibinizden öncülük edin. Bunu yaparken biraz zorlanabilirsiniz ama o zorluğun altında o kadar güzel hediyeler var ki o kadar güzel iyileştirmeler var ki siz bile inanamayacaksınız.

Tekrar 13 Şubat’ta Mars’ın kova boyuna geçmesi ile beraber sağlığınıza biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Birtakım küçük operasyonlar dönemi söz konusu olabilir.

Bununla beraber beklenmedik masraflar beklenmedik bir takım parasal konularda harcamalar gündeme gelebilir.

Özellikle eşinizin gelirleri ile ilgili konuda para harcamak gibi bir eylem içinde olmamanız gerekiyor. Ve sevgili bayanlar 13 Şubat’tan sonraki dönemde tanıştığınız hayatınıza yeni giren ilişkiyle ilgili beylere çok fazlasıyla dikkat etmeniz gerekiyor.



Şu an dünyanın en tatlı en yumuşak en minnoş erkeği diye nitelendirmeli. Kişi önümüzdeki süreçlerde tazmanya canavarına dönüşebilir. O yüzden tanışmalarınıza ve kiminle tanıdığınıza dikkat etmeniz gerekiyor.

14 – 15’inde özellikle sosyal çevrelerinden, arkadaşlarından umulmadık yardımlar söz konusu karşılaşabilirler. Hayallerine, dileklerine ve algılarına kavuşmak için adım atabilirler.

Bunlarla ilgili yine iyi ve olumlu sonuçlar alma olasılıkları söz konusu olabilir ve 16 Şubat ile beraber evet özellikle estetikle ilgili konularda şanslı operasyonlar döneminin başladığı bir süreyle karşı karşıya kalabilirler.

Ama bunun için bizim verdiğimiz şanslı tarihleri değerlendirirlerse şansları çok daha fazlasıyla söz konusu olabilir. Biz bunu videolar içinde önümüzdeki haftalarda kendilerine armağan ve hediye edin.

17 – 18’inde biraz benim tatlı ve minnoş yengeçlerim işine tapabilir biraz daha yalnız kalmak duygusal olarak kendilerini ifade etmekten çekinir halde olabilirler.



Ruhunun dönem dönem diğer bu işlere göre daha sık dinlenmeyi ihtiyacı var. Siz de ayın 17 - -18’inde bunu çok daha sağlıklı bir şekilde kendinize hediye edebilirsiniz.

12 - 18 Şubat 2024 ASLAN BURCU

İlişkiler, aslan burçları için en önemli kolu ilişkiler ve evlilikleri geçen haftaki o yeni aile beraber bu hafta yine gezegenlerin burç değiştirmesiyle beraber son derece gündeme gelecek.

Esasında aslanlar için en önemli konu artık ilişkileriyle ilgili çok ciddi bir dönüşüm yaşamaları.

Şimdi hepimizin bir algısı var. İlişkiye dair evliliğe dair bu algıları değişik. Bu algıları çok daha farklı bir noktaya gelecek.

Yani belki de çok fedakâr bir aslan burcu artık kendisini boşa feda etmemesi olduğunu öğretecek genç bir aslan burcu orada ilişkilerde ikili davranmanın nasıl olduğunu öğrenecek.

Durumlar, duygusal durumları, tavırları hayata bakıyorlar. Fazlasıyla da hep boğalar, akrepler kovalarla aslanlar için öyle bir dönem açıldı ki o Plüton’un kova burnuna geçmesiyle beraber hayatları değişecek, hayata bakış açıları değişecek değişmek zorunda.

Değişmekte, direnmeye devam ettiği sürekli o tokat biraz daha fazlasıyla hayatlarında konu falan olabilir. Hani tavrınız değişen hayatınız değişmez ya. Esasında var olan sistemde bizim değişmemiz ve gelişmemizle ilgili.





Zaman zaman direnir ama orada daha kolay harekete geçme olasılığı var. Ateş burcu olduğu için orada. 12 burcu hepimiz yaşadığımız için hepimizin esasında tutunduğu bir takım noktalar söz konusu oluyor.

Ama buradaki yine en zorlu akreple boğaların çok daha dirençli olması gerek. Tabii ki aslanlarda aynı şekilde sabit yapıya sahipler ama harekete kolay geçebilirler en azından. Neyi değiştirmeleri geri onun içinde neyi ne yapmaları gerekiyor.

Biraz daha iletişim kalitelerini onlara fayda sağlayacak şekilde eğer düzenlemeye doğru giderlerse inanılmaz derecede iyi olur. Bilgi, bilgi, bilgi, son derece aslanların hayatındaki en önemli altın değer 13 Şubat ile beraber evet Mars’ın bu işi değiştirmesi, ilişkiler, evliliklerle ilgili biraz zorlu.

Özellikle 13 – 14 – 15 – 16 – 17’si lütfen sakin olun lütfen sakinliğini koruyun, ayın 14 – 15’i işine konsantre olun, iş hayatınızdaki güzellikler sizi bekliyor.

Oradaki var olan sorunları problemleri eğer oraya toplanırsanız hem bereketli geçen hem belki de öyle bir şey ki adım attığın şey senin işinde terfi etmelerin kadar gidebilecek şans faktörünün yüksek olduğunu burada söylemek isterim.

Ay’ın ikizler boyutuna geçmesiyle de beraber 17 – 18’inde biraz daha dışa dönük bir eğlenceli bir süreçle karşı karşıya kalacaklar sadece.

12 - 18 Şubat 2024 BAŞAK BURCU

Eylülde kaderleri değişecek sevgili başakların bir oradaki tutulma ile beraber hayatlarında artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 2025 ile de beraber 2025 – 2026’da kaderleri değişmeye devam edecek.

Ama 26 Mayıs’a kadar dost boğa boyutundaki o Jüpiter hayatlarını toparlamaya ve şans faktörlerinin fazlasıyla gelmesine devam edecek.

14 – 15’i bu hafta sevgili başaklar için inanılmaz verimli niye dost burçlarındaki o Jüpiter a ile beraber onların hayatlarında inanılmaz derecede olumlu.

İlişkilerine önem versinler, ilişkileriyle elde edebilecekleri görüşmelerle elde edebileceklerini yolculuklarla elde edebileceklerini aynı zamanda eşinin akrabalarından gelebilecek faydalar ayın 14’ünde ve 15’inde sevgili başakların yüzünü güldürebilir.

Bununla beraber ayın 13’ünde özellikle sağlık sorunu yaşayan sevgili başaklar, hayatınızı iyileşeme maddi konularla da ilgili konuları iyileştirmek için orada durum tespiti bile yapsanız inanılmaz derecede başarılı olabileceğiniz bir süreciniz olacak.





Marsın ve aşkın ve sevginin, paranın, gezegenin burç değiştirmesiyle beraber iş hayatları son derece hareketlenecek.

Burada evet biraz esasında ayın 12’si ile beraber iş hayatında lütfen sakin kalın, siz ben bunu ya ayın 17’sinde mesela iş hayatınızla ilgili çok olayları çözme olasılığını söz konusu olabilir.

Burada patrona odaklı olmadan sağlığınıza şu anlamda dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle spor yapıyorsanız sporda ağır hareketlerden kaçınırsanız sizin için çok daha iyi ve güzel olacaktır.

Evet, iş hayatınızla ilgili sert rüzgarlar bununla beraber fazlasıyla çalışmak ve sorumluluk almak zorunda kalabilirseniz ama arkadan gelebilecek ilkel enerjiyle tepen esasında iyileşmeyle son derece hissediyor.

Siz bu hafta sevgili başaklar ayın 14 – 15’inde yumuşak geçişler yaparak hareket ederseniz bu haftayı inanılmaz derecede olumlu karşılar karşılarsınız.

Ayın 17 – 18’inde biraz daha iş odaklı olacaksınız ki olun özellikle işlerinizi çok daha iletişime dayalı projeye dayalı sözleşmelere dayalı işlerinizi 17’sinde çok daha kolay bir şekilde halledebilecek bir enerjiye sahip sevgili başaklar.

12 - 18 Şubat 2024 TERAZİ BURCU

Şunu söyleyeyim, Plüton’dan aldıkları destek Mars’tan aldıkları ile akıllı ve uyanık olurlarsa şanslılar. Ama burada kimin bazen sen gelen bir fırsatı görmeyebilir. Orada çok sinirli olabiliriz. Biraz daha kafamız atık olur.

Orada bir fırsat vardır, göremeyiz veya beğenmeyiz ama o çok ufak bir şeydir. Unutmayın ki bir kar topundan şah meydana gelir. O yüzden şans ve fırsat konusunda göz önünü olmanız lazım.

13’ünde özellikle ilişkileriniz evliliğimizle ilgili konularda. Biraz daha farkına varacak detaylarla ilgilenirseniz, orada özellikle ilişki ile ilgili noktadaki bu yılın içinde kaderleri değişecek.

Bu işlerin içinde sevgili teraziler de var. Sınandıkları konu hem sağlıkları hem de evlilikleri ve ilişkileri 2 konu arasında gidip geliyorlar. Burada sorumluluklarını alabilecekleri en güzel şey onlar için kolay olandı.

Esasında biz olmayı başarabilmek. Bunu başardı, evliliğiyle ilgili noktada şahane olacaktır ve bununla beraber ayın 13’ünde aşk hayatları inanılmaz dereceleri hareketleniyor.

Bazıları burada inanılmaz aşkla beraber tanıyacakken, bazıları da aşk hayatlarıyla ilgili kavgalarla söz konusu olabilir.

Çocukları olan sevgili telafiler bu dönem de sakinliğini ki korumanız gereken bir dönem içindesiniz. Özellikle ayın 17’si çocuklarınızın eğitimi, hayatlarıyla ilgili konularda yakından ilgilenirseniz son derece başarılı olur.

Ama biraz daha yumuşak davranarak olmak gerekir. Çünkü bu hafta hepimiz böyle bir ateş topu olacak. Hepimiz hop oturup kalktık.

Sakinlik en güzel şey şimdi ayın 14 – 15’inde sevgili teraziler maddi konularla ilgili son derece şanslısınız.

Yani eşiniz arayıp diyebilir ki o primimi aldım muhteşem. Beklenmek bir zam oranı olabilir ve bununla beraber operasyonlar operasyonlarla ilgili konularda 14 – 15’inde o yazılar sağlıklarıyla ilgili konularda inanılmaz derecede şanslılar.

Şanslı oldukları zaman dilimleri ve maddi konularla da ilgili son derece şanslı oldukları bir süreç içindeler aynı zamanda. Ayın 17 – 18’inde biraz daha yine onlar da gezmeye ve biraz daha akraba ziyaretleriyle ilgili konularda son derece hareketli olacaklar.

Ama özellikle üniversite öğrencileri ayın 17 – 18’inde ders çalışma konusunda algını son derece açık. Önümüzdeki günlerde var olabilecek sınavlarınıza bu 2 günde eğer çalışırsanız gökyüzünün hediyesini kolaylıkla elde etmiş olur.

12 - 18 Şubat 2024 AKREP BURCU

Ayın 13’ünde iş hayatınızla ilgili konuları şöyle, şapkanızı bir önüne al önünüze alın ve bakın ne yaptığınız başarınız, nerede başarısızlığınız, nerede bu konuda dönem sorunlar ve problemlerle karşıya karşı.

Esasında sorun ve problemler şu beklentilerini elde edememek gibi bir süre içindeler. Orada beklentiniz hareket ederseniz başarıya odaklı devam edersiniz. Ödülünüzü alacaksınız.

Bunun için biraz sağlıklı bir ceviz zamanı ihtiyacını söz konusu olacak. Baş ağrıları konusunda da dikkatli ve temkinli olmanız da fayda var.

Ayın 13’ünde aynı zamanda marsın bu iş değiştirmesi ev kazaları konusunda lütfen çok dikkat edin. Bu dönemde artık evimize misafir almak gibi konuları biraz daha ertelerseniz sizin için çok daha iyi olacaktır.





Olabilecek kazalar aile arasında olabilecek sözlü tartışmalar konusunda akrepler şimdi sakinliğini korumanız gereken bir süreç. Kendisini ayın 14 – 15’i ilişkiler konusunda çok şanslılar.

Özellikle ilişkiler, ortaklıklar bu konuda gelebilir. Tek ayın 14 – 15’inde teklifler atacakları adımlar son derece iyi. Eğer ilişkinizle de ilgili gerek evlilik gerek bunun süreli ilişkilerinizle de ilgili sorunlar yaşayabiliyorsunuzdur.

Bunları düzeltebileceğiniz 2 gün sizin için muhteşem. Bir şans dolu ve bununla beraber sevdiğiniz neden veya eşiniz ne de bu güzel vakit geçirme olanaklarını son derece yüksek.

Aynı zamanda ayın 17 – 18’inde şunu çok fazla süre dikkat etmek lazım. Diş ağrılarıyla ilgili konuya dikkat etmeleri gerekiyor. Sevgili akrep burçlarının evet ve burada yine solunum yollarıyla ilgili yani çok kalabalığın içine girmeniz ayın17 – 18’inde maske takarsanız sizin için çok daha iyi olacaktır.

Son derece de eğlenceli bir 14 Şubat geçirme olasılıkları son derece yüksek.

12 - 18 Şubat 2024 YAY BURCU

Doğru iletişim kurarsan sinirlerine hâkim olursa, gökyüzünün o ballı kaymaklı tarafını en güzel şekilde halledebilirsiniz. Ayın 13’ünde kayıtlarınızla ilgili konularda yine onların ilgili konularda adım atabilirsiniz.

Ama biraz mesela onlarla ilişkinizi gözler geçirmeniz muhteşem olur. Nasıl bir ilişki modeli koyuyorsunuz, sinirli misiniz, agresif misiniz? Zaman zaman onların yanınımı yapıyorsunuz, hediyelendiriyor musunuz.

Tam bunu ayın 13’ünde gözden geçir özellikle araba kullanan sevgili yay burçları trafikte hızlı araba kullanma iş güdüsüyle beraber son derece sinirli komşularınızda yakın akrabalarınızla kardeşlerinizle biraz daha stresli ve gerilimli ile iletişim kurma süreçlerinin içinde olma olasılığınızı buradan söylüyorum.

14 – 15’inde iş hayatınızla ilgili konularda veya devlet dairesi olan bir iş veya günlük rutin işlerinizle ilgili konularda ve sağlıkla ilgili konularda çok şanslısınız.

Hızlı bir süreçle işlerinizi halledebilirsiniz, işle ilgili konularda beklenmedik sürprizlerle karşı karşıya kalabilirsiniz.

Özel ayın 14 – 15’inde bununla ilgili bakabilir, şansınızı değerlendirebilirsiniz. 17 – 18’inde biraz daha ilişkilere odak noktanız olacak çok daha fazlasıyla eşinizle veya ortağınızla veya ilişki kurmak istediğiniz insanlarla ilgili dışa dönük bir içinde olacaksınız.

Sadece ayın 17’sinde bir alt aileyle ilgili ilişkilerde sonun ve sıkıntılara çağa çıkabilir. Oraya da çok fazlasıyla dikkat etmeniz öneriyorum sevgili yaylar.

12 - 18 Şubat 2024 OĞLAK BURCU

Sevgili oğlaklara esasında tam da sevgililer gününde şans aşk evlerinde aşkla ilgili konuda son derece şanslılar. Demek ki sevgilileriyle bak katlar ne güzel sevgilileriyle son derece keyifli zaman geçirebilecekleri 2 gün.

14 – 15’i şansınıza tamamıyla güvenin. Bununla beraber ayın 13’ünde aile ile ilgili konularda şöyle, eğer hani ne yaptığım aile ilişkileri nasıl gidiyor? Bu konularla ilgili oturup bir düşünün ilişkilerinize bir tasarlayın.

Nasıl gittiğine dair bir analiz önümüzdeki süreçlerde sizin için inanılmaz derecede iyi olacaktır.

13 – 18’iyle beraber esasında parasal konularla ilgili sevgili oğlakların hayatlarında bir hareketlerin söz konusu olacak şu var, para kazanma yöntemleri parayla ilgili ilişkileri ile ilgili önümüzdeki süreçlerde bir dönüşüm yaşayacaklar.

Ama ayın 13’ünden itibaren çok kazanıp çok harcama eğilimi içinde olacaklar. Sevinecekler, para harcayacaklar o yüzden para harcama dürtünüzü son derece iyi bir şekilde ne yapmanız gerekiyor, ayarlamanız gerekiyor.

Ayın 16’sı ile beraber para evinizde olabilir ek hareketliliğe de Venüs’ün geçmesiyle beraber artık parasal anlamda daha iyi süreçlerle karşıya kalacağımız özellikle ayın 17 – 18’i bu süreci çok daha fazlasıyla destekliyor.

İş hayatınızdaki o parasal mevzuları kolaylıkla halletmeniz ama bunlar biraz daha görüşmelere dayalı değil de eyleme dayalı olursa çok daha iyi olur yaptırır.

Elinizde mal var. Bunu satayım mı demek yerine direkt satma odaklı olur. Hareket ve eylem içinde onun sevgili olmak.

12 - 18 Şubat 2024 KOVA BURCU

En çok ilişki analizine ihtiyacı olan bu aşılardan biri sevgili kovalar. Çünkü Mars burcunda Venüs burcunda çok fazlasıyla hareketli bir süreç.

Ayın 13’ü ile beraber çok zorlandıkları değil ama çok sinirlendikleri agresif olacaklar çevrelerine çok farklısıyla yansıyacak.

Sevgilin kova burcu olabilir. Eşin kova burcu olabilir, sen kova burcu olabilir. Bak, ciddi bir değişim içindesin. Sen sinirlensen de ağlasan da mutlu da olsan bu değişimi bir kere kabul etmek zorundasın.

Ne yap biliyor musun? Onun içinden itibaren bak bakayım hayatında nelersin yer geliyor seni kimler sinirlendiriyor, hangi alanlarla hayatında bir yoklama seni çekiyor, tespit et ve oraya odaklan.

Oraya odaklanırsan 20 yıllık süre içinde canın yanmadan ve kolaylıkla halledebilecek en bir süreçte olacaksın.

Ayın 13’ünden itibaren sevgili kovaların vücutlarını şekillendirmek konusunda şanslı oldukları bir süreç. Yani forma sokabilecekleri bir süreç için içindeler.

Bol yürüyüş bol spor enerjilerini sağlıkla atabilecekleri bir süre karşı kalırlarsa, sevgili kova bu işlerinin esasında Venüs’ün burçlarına gelmesiyle beraber son derece alımlı olmakla beraber şansın en güzeline sahip olmaya başlayacaklar ama bunu sakin kalırsa farkına varacak.

Ayın 13’ünde iletişim şekliyle ilgili insanlara hitap etmeyle şekliyle ilgili kardeşlerinin e ilişkileriyle ilgili konuda biraz daha aydınlatıcı bir şekilde farkına var şekilde hareket ederse yine kazançlı olacaklar.

14 – 15’i beşe ev yaşam alanları aile konusunda şanslı oldukları bir süreyle kalarak aileyle işleri evleriyle, yaşam alanlarıyla, işleriyle ilgili konuda atacakları adım son derece şanslı olur.

Evine bir eşya alıp yaptır ayın 14’ü öğleden sonra ayın 15’i mesela çok daha ucuza çok daha işlerine yarayabilecek şekilde bu ihtiyaçlarını alabilirler.

Ayın 16’sımda şans, bereket onlarla beraber ya bunda sonuna kadar değerlendirirlerse muhteşem olacak ve bununla beraber ayın 17 – 18’i aşk anlamında çok daha fazlasıyla odak halinde olacaklar.

Son derece gezmek, eğlenmek biraz daha hayata karşı motivasyona ihtiyaçları olduğu enerji gökyüzünden onlara fazlasıyla gelecek. Mesela 14 Şubat’ta sevgilisiyle çık böyle bir seyahat veya küçük bir seyahat son derece onlara iyi gelecektir.

12 - 18 Şubat 2024 BALIK BURCU

Ayın 13’ünden itibaren enerjilerini atamayacaklar. Enerji ishal olarak çalışmaya başlayacak ve biraz da esasında hayatındaki o dost mu düşman mı diye bir etleri ki şeylerle karşı karşıya gelecekler.

Şimdi bir kere şuna fazlasıyla ihtiyaçları var. Enerjilerini son derece yumuşak bir geçişle yaparlarsa son derece iyi olacaktır. Özellikle 13’ünde maddi koşullarla ilgili ne yapıyorlar, nasıl davranıyorlar, bununla ilgili ne yapabilirler?

Bunları bir tasarlasınlar ve bunlarla ilgili bir çizim çıkartırlarsa son derece iyi olacaktır. Parasal harcamalarınızla da ilgili şöyle, geçmiş güçlere ve neler yaptığınızda bir göz atın.

13’ünden itibaren sakin kalmanız gerekiyor. Biraz esasında sağlığınıza da burada son derece önem vermeniz gerekiyor. Özellikle iş hayatı içindeki arkadaşlarınız ve iş hayatınızdaki beraber olduğunuz insanlarla ilgili sınava tabi tutabileceğiniz bir süreç içinde.

Ayın 14 – 15’inde sözleriniz çok değerli olacak sözlerinizle elde edemeyeceğiniz, kendinize şan hakları olarak sağlayacağını çok önemli 2 gün.

Ticari alan görüşmeler projelerle ilgili ayın 14 – 15’inde şanslı olduğunu bir süre içinde olduğunuzu buradan söylemek istiyorum.

Ayın 16’sından itibaren kadınlara dikkat edelim. Sizi baştan çıkarabilecek, özellikle erkekler, özellikle evliler. Kadınlar sizin kadınların hedefinde olacaksınız ve hem erkek bireyler, hem kadın bireyler, kadınların biraz gazabıyla karşı karşıya kalabilecekler.

O yüzden kadınlara dikkat etmek gerekiyor ama bununla beraber tabii ki kötü kültür etkilerden de konulabilecek bir etkiyle karşı karşıya sevgili balık burçları ve tabii ki çok önemli.

Ayın 17 – 18’inde aile ilişkileri iyi olacak. Ayın 17’sine dikkat edin. Büyüklerle tartışmalardan da uzak kalın.

14 – 15’i şans konusunda son derece bekleyen güzelliklerine farkına varın sevgili balıklar.

Kaynak: Nur Viral ile Hayatta Her Şey Var Canlı Yayınındaki Vedat Delek’in konuşmaları haberleştirilmiştir.