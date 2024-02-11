- Siyaset

AK Parti’de yaprak dökümü

Bolu'da AK Parti içinde yaşanan derin çatlaklar, tanınmış siyasi figürlerin 2024 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den istifa ederek, bağımsız aday olarak seçimlere girmesiyle gün yüzüne çıkıyor. Önemli isimlerin partiden ayrılma kararları, AK Parti'nin Bolu'daki birlik beraberliğini sorgulatıyor.

Arzu Sarı
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AK Parti’de yaprak dökümü
AK Parti’de yaprak dökümü
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AK Parti'de iç çatışma belirtileri

AK Parti'nin Bolu'daki tanınmış siyasi isimlerinin 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde aday gösterilmemesi, partide derin çatlakların oluştuğu iddialarını gündeme getirdi. Bu durum, partinin iç dinamiklerinde yaşanan sıkıntıların bir yansıması olarak görülüyor ve AK Parti'nin yereldeki birlik beraberliğine dair soru işaretleri uyandırıyor.

Bağımsız adaylar sahneye çıkıyor

2004-2009 yılları arasında AK Parti'den Belediye Başkanı olan Mudurnu eski Belediye Başkanı Metin Soygür ve 2014 seçimlerinden sonra AK Partili olarak Karacasu'da belediye başkanlığı yapan Celal Beydili gibi isimler, AK Parti tarafından yeniden aday gösterilmeyince partilerinden istifa ederek bağımsız olarak seçimlere katılma kararı aldı. Bu gelişmeler, AK Parti'nin Bolu'daki siyasi tabanında önemli değişikliklere işaret ediyor.

AK Parti’de yaprak dökümü

AK Parti'den ayrılan diğer siyasiler

Taşkesti Belediye Başkanı Tahsin Özcan da benzer sebeplerle partiden ayrılarak bağımsız aday olmayı planlıyor. Bu isimlerin ayrılması, partideki iç çekişmelerin ve memnuniyetsizliklerin boyutunu gözler önüne seriyor. Özellikle 15 yıl Bolu’ya Belediye Başkanlığı yapan Alaaddin Yılmaz'ın, yeniden aday gösterilmesi beklenirken partiden vefa bulamaması dikkat çekici bir örnek teşkil ediyor.

AK Parti’de yaprak dökümü

Yerel seçimlerde rekabet kızışıyor

Bu bağımsız adayların sahneye çıkışı, Bolu'daki yerel seçim rekabetini daha da kızıştıracağa benziyor. AK Parti'nin, CHP'li mevcut Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın karşısına Muhammed Emin Demirkol ile çıkma stratejisi, parti içindeki farklı görüş ve beklentileri de ortaya koyuyor. Bu durum, seçmenlerin tercihlerini nasıl etkileyeceği konusunda belirsizlik yaratıyor.

AK Parti’de yaprak dökümü

AK Parti'nin küskünleri ve parti içi dinamikler

AK Parti'nin Bolu'daki seçim stratejisi ve parti içi dinamikler, önemli isimlerin partiden ayrılmasıyla daha da karmaşık bir hal alıyor. Parti yönetiminin, küskün isimlerle ilişkileri düzeltip düzeltmeyeceği veya bu ayrılıkların partiye olan etkileri, yerel siyasetin geleceği açısından kritik öneme sahip.

 

# mudurnu, seçim, belediye, ak parti, tanju özcan

11 Şub 2024 - 20:00 Bolu- Siyaset

Mahreç  Arzu Sarı

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