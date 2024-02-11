2025 Opel Grandland EV çıktı! Fiyatıyla dikkat çekiyor!

Elektrikli ve İçten Yanmalı Motor Seçenekleriyle Yenilenen Opel Grandland

2025 model yılı için tamamen yenilenen Opel Grandland, elektrikli araç (EV) pazarında yeni bir sayfa açıyor. Yenilikçi tasarımı ve gelişmiş teknolojisi ile dikkat çeken yeni Opel Grandland, içten yanmalı motor (ICE) seçenekleriyle de kullanıcıların karşısına çıkıyor. Yılın ikinci yarısında teslimatı beklenen bu model, Jeep Compass ile paylaştığı STLA Medium platformu sayesinde hem ICE hem de EV gücünü destekleyen bir yapı sunuyor.

Tasarım ve Teknoloji Harikası Yeni Grandland

Yeni Grandland, önceki modele göre daha büyük bir yapıya sahip olup, artırılmış depolama alanı ve genişletilmiş arka koltuk konforu sunuyor. Elektrikli versiyonu, egzoz borusu ve kapalı ızgara gibi unsurların olmamasıyla kolaylıkla ayırt edilebiliyor. Yenilenen Blitz logosu, modern farlar, daha temiz bir ön tampon tasarımı ve gömme montajlı kapı kolları gibi detaylarla dikkat çekiyor. Arka kısmında, genişletilmiş bir bagaj kapısı ve yeni kuyruk lambaları yer alıyor, bu da aracın hem estetik hem de fonksiyonel anlamda geliştirildiğini gösteriyor.

Elektrikli Güç ve Performans

Yeni Grandland'ın elektrikli versiyonu, Peugeot e-3008 ile benzer güç aktarma organlarına sahip olacak şekilde tasarlandı. Giriş seviyesi modelde 73 kWh'lık bir pil paketiyle desteklenen 207 bg (210 ps/254 kW) güç sunuluyor. Bu, aracın 525 km'ye kadar bir menzile ulaşmasını sağlıyor. Ayrıca, 700 km menzilli 227 bg (230 ps/169 kW) ve 525 km menzilli 315 bg (320 ps/235 kW) çift motor seçenekleri de bulunuyor. Yarı hibrit benzinli motor, çift kavramalı otomatik şanzıman ve önden çekiş seçenekleriyle de piyasaya sürülecek olan Grandland, plug-in hibrit seçeneğiyle de kullanıcıların karşısına çıkacak.

Çok Yönlü Güç Aktarım Sistemleri

Yeni Opel Grandland, çeşitli güç aktarım sistemleriyle kompakt crossover segmentindeki kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Elektrikli, hibrit ve içten yanmalı motor seçenekleriyle sunulan bu model, sürdürülebilirlik ve performansı bir arada sunuyor. Yeni Grandland, bu özellikleriyle hem çevreci hem de performans odaklı kullanıcıların beğenisini kazanmayı amaçlıyor.

Fiyatı ne olacak? Piyasaya ne zaman sürülecek?

35 Bin dolardan satışa çıkması beklenen 2025 Opel Grandland, 2025 Ekim aylarında yollarda olması bekleniyor.



Beklentiler ve Gelecek Planları

2025 Opel Grandland'ın piyasaya sürülmesiyle ilgili detaylar, önümüzdeki aylarda daha netleşecek. İlk teslimatların yıl sonuna doğru yapılması bekleniyor. Stellantis'in bu modeli farklı pazarlara, belki de yeniden markalanmış bir Dodge olarak sunup sunmayacağı ise merak konusu.