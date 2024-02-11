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Acun Ilıcalı hakkında sert ifadeler kullanmıştı... Batuhan Karacakaya, Survivor All Star'a mı katılıyor?

Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya, Survivor All Star katılım iddiaları ve Acun Ilıcalı ile polemiğiyle gündemde...

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Acun Ilıcalı hakkında sert ifadeler kullanmıştı... Batuhan Karacakaya, Survivor All Star'a mı katılıyor? mask
Acun Ilıcalı hakkında sert ifadeler kullanmıştı... Batuhan Karacakaya, Survivor All Star'a mı katılıyor?
Acun Ilıcalı hakkında sert ifadeler kullanmıştı... Batuhan Karacakaya, Survivor All Star'a mı katılıyor?
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Aşk-ı Memnu'nun sevilen karakteri Bülent'i canlandıran Batuhan Karacakaya, son dönemde sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Survivor'a katılacağı iddialarıyla sıkça anılan genç oyuncu, Acun Ilıcalı ile yaşadığı anlaşmazlıkla da dikkat çekiyor.

Acun Ilıcalı hakkında sert ifadeler kullanmıştı... Batuhan Karacakaya, Survivor All Star'a mı katılıyor?

Acun Ilıcalı İle Polemik

Karacakaya, geçmişte Survivor yarışmasına katılmış ve program sonrası Acun Ilıcalı ile aralarında yaşanan bir takım problemler nedeniyle gündeme gelmişti. Oyuncu, "Acun Ilıcalı, anneme söyledikleri için kamuoyunda özür dileyeceğinin garantisini verdi ama dilemedi" diyerek, Survivor All Star teklifini bu nedenle reddettiğini belirtti. Karacakaya'nın "Acun ağabey parasını verdiği için herkese her şeyi söyleyebileceğini zannetti. Söylüyor da..." şeklindeki ifadeleri, magazin dünyasında geniş yankı buldu.

Acun Ilıcalı hakkında sert ifadeler kullanmıştı... Batuhan Karacakaya, Survivor All Star'a mı katılıyor?

Survivor All Star'a Katılım İddiaları

Batuhan Karacakaya, Acun Ilıcalı ile yaşadığı bu polemiğe rağmen, Survivor All Star'a katılacağı yönünde iddialarla magazin gündeminin üst sıralarında yer almayı sürdürüyor. Sosyal medyada ve çeşitli haber kaynaklarında, Karacakaya'nın "Ben de bu sezonda olmalıyım" dediği ve Survivor All Star programına katılma ihtimalinin güçlendiği konuşuluyor. Ancak bu spekülasyonlara rağmen, Karacakaya'dan konu hakkında net bir açıklama gelmiş değil.Acun Ilıcalı hakkında sert ifadeler kullanmıştı... Batuhan Karacakaya, Survivor All Star'a mı katılıyor?

Sosyal Medya Gündeminde Batuhan Karacakaya

Batuhan Karacakaya'nın Survivor All Star'a katılıp katılmayacağına dair merak uyandıran iddialar, onu sosyal medyanın da gündemine taşıdı. X (eski adıyla Twitter) platformunda TT (Trending Topic) olan oyuncu, magazin dünyasında tartışılan konular arasında yerini koruyor. Oyuncunun hayranları ve takipçileri, bu spekülasyonların ardında yatan gerçekleri öğrenmek için Karacakaya'nın açıklama yapmasını sabırsızlıkla bekliyor.Acun Ilıcalı hakkında sert ifadeler kullanmıştı... Batuhan Karacakaya, Survivor All Star'a mı katılıyor?

# Medya, survivor

11 Şub 2024 - 16:15 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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