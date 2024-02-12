MHP’den Bolu’ya Atatürk Kültür Merkezi sözü

Bolu’ya Atatürk Kültür Merkezi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bolu Belediye Başkan Adayı İlhan Durak, Bolu'nun sosyal ve kültürel yaşamına dair önemli bir eksikliği giderme sözü verdi. Durak, şehrin kültür ve sanat faaliyetlerine olan açlığını dile getirerek, Bolu'ya bir Atatürk Kültür Merkezi kazandırma vaadinde bulundu. Bu merkez, şehrin sanatsal ve kültürel etkinliklerinin merkezi haline gelmeyi hedefliyor.

Bolu'nun sosyal ve kültürel açlığı

İlhan Durak, Bolu'da yaşayanların sosyal ve kültürel etkinliklere olan büyük ilgisine dikkat çekti. Yaz aylarında düzenlenen konserlerin yoğun ilgi gördüğünü belirten Durak, şehrin bir kültür ve sanat merkezine olan ihtiyacını vurguladı. Bu eksikliğin, devlet tiyatroları ve orkestraları gibi önemli kültürel faaliyetleri şehre getirememe sorununu da beraberinde getirdiğini ifade etti.

Atatürk Kültür Merkezi'nin önemi

Durak, Atatürk Kültür Merkezi'nin sadece bir etkinlik alanı olmayacağını, aynı zamanda müziğin ve sanatın bir eğitim aracı olarak kullanılacağı bir mekan olacağını belirtti. Bu merkezle birlikte, Bolu'nun kültürel ve sanatsal değerlerini yeniden canlandırmayı ve şehrin sosyal yaşamına katkıda bulunmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Yer seçimi ve altyapı planlaması

Atatürk Kültür Merkezi için Bolu'nun eski itfaiye alanının seçildiğini açıklayan Durak, bu bölgenin altına yüksek kapasiteli bir otopark yapılmasının da planlandığını söyledi. Bu sayede, Cumhuriyet Caddesi'ndeki trafik yoğunluğunun azaltılması ve şehrin zemin kullanımının etkinleştirilmesi amaçlanıyor. Durak, modern havalandırma sistemleri ile her türlü sorunun üstesinden gelebileceklerini belirtti.

Bolu'nun kültürel dönüşümü

Durak, Bolu'nun sosyal ve kültürel anlamda bir dönüşüme ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, gençlerin ve çocukların bu tür etkinliklerle daha fazla desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Atatürk Kültür Merkezi'nin, şehrin genç nüfusuna sanat ve kültürle iç içe bir yaşam sunarak, onların gelişimine katkıda bulunacağını belirtti.