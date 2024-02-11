Beydili'den bağımsızlık yolunda Güner’e keskin eleştiriler

Celal Beydili'nin bağımsızlık ilanı

Celal Beydili, AK Parti'den istifa ederek Karacasu Belediye Başkanlığı için bağımsız olarak aday olduğunu açıkladı. Kendisini aday göstermeme kararında "tek bir şahıs" olarak işaret ettiği AK Parti İl Başkanı Suat Güner'e yönelik eleştirilerini dile getirdi. Beydili, partiden ayrılma sürecini ve kararını, siyasi ilkeler ve bireysel kırgınlıklar çerçevesinde değerlendirdi.

İkili çıkar ilişkilerine tepki

Beydili, aday belirleme sürecinde yaşananları "ikili çıkar ilişkileri üzerine kurulan bir oyun" olarak tanımladı. Bu süreçte haksızlığa uğradığını belirten Beydili, siyasi etik ve adaletin önemine vurgu yaptı. AK Parti İl Başkanı'na dolaylı eleştirilerde bulunarak, bu tür siyasi oyunların hem kendisine hem de partisine zarar verdiğini ifade etti.

Teşekkür ve helalleşme

Celal Beydili, Karacasu Beldesi'nde kendisine destek veren halka teşekkürlerini iletti. Görev süresi boyunca herkese eşit hizmet götürmeye çalıştığını belirten Beydili, halktan helallik istedi. Ayrıca, siyasi kariyeri boyunca hiçbir zaman partizanlık yapmadığını ve her zaman hizmet odaklı çalıştığını vurguladı.

Aday belirleme sürecine eleştiri

Beydili, belediye başkan adaylarının belirlenmesi sürecinde yaşananları eleştirerek, bu kararların yetkili merciler tarafından alınması gerektiğini ifade etti. AK Parti İl Başkanı'nın bu süreçteki rolüne işaret eden Beydili, siyasi etik ve davaya sadakat çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

"Budala" göndermesiyle sitem

Celal Beydili, açıklamasının sonunda Haldun Taner'in "Dünya da hiçbir şey karşısındakini kandırdığını sanan bir budalanın sevinci kadar komik değildir" sözüyle dolaylı bir gönderme yaptı. Bu ifadeyle, AK Parti İl Başkanı'na yönelik eleştirilerini pekiştiren Beydili, siyasi süreçte yaşananları ve kendi duruşunu ironik bir şekilde eleştirdi.

Celal Beydili'nin AK Parti'den ayrılarak bağımsız adaylığını ilan etmesi ve AK Parti İl Başkanı Suat Güner'e yönelik eleştirileri, Bolu'nun Karacasu Beldesi'nde siyasi dinamikleri değiştirecek gibi duruyor. Beydili'nin adaylığı ve sitem dolu sözleri, yerel seçimler öncesinde bölgedeki siyasi atmosferi şekillendiriyor.