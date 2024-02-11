- Gündem

Beydili'den bağımsızlık yolunda Güner’e keskin eleştiriler

Celal Beydili, AK Parti'den ayrılarak Karacasu Belediye Başkanlığı için bağımsız adaylığını ilan etti. AK Parti İl Başkanı Suat Güner'e dolaylı yoldan sert eleştirilerde bulunan Beydili, "İkili çıkar ilişkileri üzerine kurulan oyunlara karşıyım" dedi. Bolu'nun Karacasu Beldesi'nde yeni bir dönem başlatmaya hazırlanan Beydili, siyasi etik ve adalet vurgusu yaptı.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
Beydili'den bağımsızlık yolunda Güner’e keskin eleştiriler mask
Beydili'den bağımsızlık yolunda Güner’e keskin eleştiriler
Haber albümü için resme tıklayın

Celal Beydili'nin bağımsızlık ilanı

Celal Beydili, AK Parti'den istifa ederek Karacasu Belediye Başkanlığı için bağımsız olarak aday olduğunu açıkladı. Kendisini aday göstermeme kararında "tek bir şahıs" olarak işaret ettiği AK Parti İl Başkanı Suat Güner'e yönelik eleştirilerini dile getirdi. Beydili, partiden ayrılma sürecini ve kararını, siyasi ilkeler ve bireysel kırgınlıklar çerçevesinde değerlendirdi.

Beydili'den bağımsızlık yolunda Güner’e keskin eleştiriler

İkili çıkar ilişkilerine tepki

Beydili, aday belirleme sürecinde yaşananları "ikili çıkar ilişkileri üzerine kurulan bir oyun" olarak tanımladı. Bu süreçte haksızlığa uğradığını belirten Beydili, siyasi etik ve adaletin önemine vurgu yaptı. AK Parti İl Başkanı'na dolaylı eleştirilerde bulunarak, bu tür siyasi oyunların hem kendisine hem de partisine zarar verdiğini ifade etti.

Teşekkür ve helalleşme

Celal Beydili, Karacasu Beldesi'nde kendisine destek veren halka teşekkürlerini iletti. Görev süresi boyunca herkese eşit hizmet götürmeye çalıştığını belirten Beydili, halktan helallik istedi. Ayrıca, siyasi kariyeri boyunca hiçbir zaman partizanlık yapmadığını ve her zaman hizmet odaklı çalıştığını vurguladı.

Aday belirleme sürecine eleştiri

Beydili, belediye başkan adaylarının belirlenmesi sürecinde yaşananları eleştirerek, bu kararların yetkili merciler tarafından alınması gerektiğini ifade etti. AK Parti İl Başkanı'nın bu süreçteki rolüne işaret eden Beydili, siyasi etik ve davaya sadakat çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

"Budala" göndermesiyle sitem

Celal Beydili, açıklamasının sonunda Haldun Taner'in "Dünya da hiçbir şey karşısındakini kandırdığını sanan bir budalanın sevinci kadar komik değildir" sözüyle dolaylı bir gönderme yaptı. Bu ifadeyle, AK Parti İl Başkanı'na yönelik eleştirilerini pekiştiren Beydili, siyasi süreçte yaşananları ve kendi duruşunu ironik bir şekilde eleştirdi.

Celal Beydili'nin AK Parti'den ayrılarak bağımsız adaylığını ilan etmesi ve AK Parti İl Başkanı Suat Güner'e yönelik eleştirileri, Bolu'nun Karacasu Beldesi'nde siyasi dinamikleri değiştirecek gibi duruyor. Beydili'nin adaylığı ve sitem dolu sözleri, yerel seçimler öncesinde bölgedeki siyasi atmosferi şekillendiriyor.

# başkan, belediye, ak parti

11 Şub 2024 - 16:27 Bolu- Gündem

Mahreç  Rahmiye Beydili

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL