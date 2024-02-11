Kritik maçta Boluspor ve Kocaelispor Trendyol 1.Lig’de puanları paylaştı

Maç boyunca yaşanan önemli anlar, goller ve kaçan fırsatlar, futbolseverler için unutulmaz bir deneyim oluşturdu.

İlk Gol Beridze'den geldi

Maçın hızlı başlayan tarafı Kocaelispor oldu. Maçın 9. dakikasında Giorgo Beridze, ceza sahası içinde yaptığı vuruşla topu üst direğe gönderdi. Direkten dönen topu tekrar önünde bulan Beridze, bu kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, maçın gidişatını etkileyen kritik anlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Posmac sahada parladı

Maçın 32. dakikasında Boluspor'dan cevap gecikmedi. Daniel Avramovski'nin mükemmel ortası, ceza sahası içinde iyi bir pozisyon alan Veaceslav Posmac'a ulaştı. Kafa vuruşuyla topu filelere gönderen Posmac, skoru 1-1'e getirerek takımına beraberliği getirdi. Bu gol, maçın seyrini değiştiren bir diğer önemli moment oldu.

Tunahan Çiçek gole yaklaştı

76. dakikada Tunahan Çiçek, Boluspor adına önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Ceza sahası içinde yaşanan karambol sonrası topu önünde bulan Çiçek, kaleye şutunu çekti ancak top az farkla auta çıktı. Bu an, maçın heyecanını bir kez daha zirveye taşıyan ve Boluspor'un galibiyete yaklaştığı önemli anlardan biri olarak kaydedildi.

Maçın hakemleri ve kadrolar

Karşılaşmayı yöneten hakemler Oğuzhan Uğurlu, Mehmet Kapluhan ve Kemal Mavi oldu.

Boluspor’un kadrosu: Çağlar Şahin Akbaba, Veaceslav Posmac, Naby Oulare, Onur Ulaş, Batuhan İşçiler (Ercan Coşkun dk. 62), Oğuz Kağan Güçtekin (Kubilay Sönmez dk. 45), Vüsal Isgandarli (Petar Gigic dk. 63), Tunahan Çiçek (Berk Yıldız dk. 87), Jefferson (Abdoulaye Diarrassouba dk. 80), Daniel Avramovski, Anıl Koç

Kocaelispor’un kadrosu: Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Atila Turan(Duhan Aksu dk. 80), Mehmet Yılmaz, Yusuf Abdioğlu, Cihat Çelik (Joao Amaral dk. 63), Josip Vukovic, Barış Alıcı (Christian Kouakou dk. 36), Daniel Candeias, Giorgi Beridze (Giorgi Kharaishvili dk. 63), Ramil Sheydayev

Diğer öne çıkan detaylar

Boluspor'un savunmacısı Veaceslav Posmac ve Kocaelispor'un hücum oyuncusu Giorgo Beridze, maçta gol atan isimlerdi.

Maçta sarı kart gören isimler ise Boluspor'dan Oğuz Kaan Güçtekin ile Kocaelispor'dan Yusuf Abdioğlu ve Gökhan Değirmenci oldu.