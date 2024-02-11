Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak’tan Kocaelispor maçı değerlendirmesi

Boluspor'un tecrübeli teknik direktörü Yalçın Koşukavak, Kocaelispor ile oynadıkları kritik maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Koşukavak, maçın büyük bir bölümünde oyunun kontrolünün kendilerinde olduğunu belirtti.

“İki tehlikeli pozisyon verdik”

Boluspor için ligin ikinci yarısında kayıpsız devam etme hedefi büyük önem taşıyor. Koşukavak, "Bu maçı kazansaydık, ilk altı sıra içinde yer alacaktık. Bu nedenle maç bizim için hayatiydi," dedi ve ekledi: "Ancak maçın ilk 10 dakikasında istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık ve Kocaelispor'a iki tehlikeli pozisyon verdik. Bunlardan biri direkten dönerken, diğeri golle sonuçlandı." Dedi.

Oyunun kontrolü Boluspor'da

Maçın 15. dakikasından sonra oyunun kontrolünü ele geçirdiklerini ifade eden Koşukavak, "Oyuncu kalitesi ve maliyet açısından Kocaelispor, ligin üzerinde bir kadroya sahip. Ancak biz devre arasında kadromuza kattığımız altı yeni oyuncuyla birlikte oyunu domine etmeye başladık," şeklinde konuştu.

İkinci yarıda kaçan fırsatlar

Koşukavak, ikinci yarının özellikle 45 ile 60 dakikaları arasında merkezden çok sayıda geçiş hücumu fırsatı yakaladıklarını ancak bunları değerlendiremediklerini dile getirdi. "Eğer bu topları iyi değerlendirseydik ve 2-1 öne geçseydik, Kocaelispor'u tamamen kontrolümüz altına alabilirdik," diyen Koşukavak, geçiş hücumlarını kullanamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Koşukavak'tan Kocaelispor'a övgü ve temenniler

Koşukavak, maç sonunda Kocaelispor'a başarılar dileyerek, "İlk 10 dakikada verdiklerimiz dışında hiç pozisyon vermedik. Kazanabilirdik ama sağlık olsun. En azından ligin ikinci yarısında mağlubiyet yüzü görmedik," ifadelerini kullandı.