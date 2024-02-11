Kocaelispor teknik direktörü Ertuğrul Sağlam’dan Boluspor maçı değerlendirmesi

Trendyol 1. Lig'in 22. hafta mücadelesinde Boluspor, kendi sahasında Kocaelispor ile 1-1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Bu önemli karşılaşmanın ardından Kocaelispor'un tecrübeli teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, maçın detayları ve takımının performansı hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Zeminin skora etkisi büyüktü

Ertuğrul Sağlam, maçın zor geçeceğini öngördüklerini belirtirken, Boluspor'un son haftalardaki yükselişine ve devre arasında kadrosuna kattığı takviyelerle güçlenen yapısına dikkat çekti. Maçın başında istedikleri gibi baskılı bir oyun sergilediklerini ve golü bulduklarını ifade eden Sağlam, ancak maç boyunca zeminin kötü durumunun oyuna etkisinin olduğunu vurguladı. Teknik direktör, zeminin oyun kalitesini olumsuz etkilediğini ancak bunu bir mazeret olarak sunmadığını belirtti.

İkinci yarıda fırsatlar kaçtı

Sağlam, ikinci yarıda Boluspor'un bölümler halinde iyi oyun sergilediğini, kendi takımlarının ise topa hakim olmaya çalıştıklarını ancak net gol pozisyonları yaratamadıklarını söyledi. Maçın istenmeyen bir beraberlikle sonuçlandığını ve bu durumun kendileri için 2 puan kaybı anlamına geldiğini ifade etti. Ancak ligde zirveyi zorlayan diğer takımların da benzer puan kayıpları yaşadığını, önemli olanın bu kayıplardan hızla toparlanmak olduğunu belirtti.

Yeni transferlerin adaptasyonu öncelikli

Kocaelispor teknik direktörü, şimdi önlerindeki en büyük görevin yeni transferlerin takıma hızla adapte olması ve takımın daha iyi bir görüntüye kavuşması olduğunu söyledi. Üzüntülerini dile getiren Sağlam, ligin henüz uzun bir maraton olduğunu ve kaybedilen iki puanın takımda olumsuz bir hava yaratmasına izin vermeden, bir an önce önlerindeki maça odaklanmaları gerektiğini vurguladı.