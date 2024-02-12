Şok polis denetimleri! Geniş çaplı güvenlik operasyonu

Yoğun Denetim: 981 Araç ve 2.007 Kişi Sorgulandı

Operasyon kapsamında, Konuralp, Melensu Park, Öztürkler ve Kervan Kavşağı, Çamköy, Bahçeşehir, Kuzey Çevre Yolları, Çay, Dereli Tütüncü ve Bahçeşehir bölgeleri olmak üzere toplam 10 farklı noktada şok denetimler gerçekleştirildi. Bu denetimlerde, 981 araç ve 2.007 kişi titizlikle sorgulandı. Denetimler, şüpheli araçlar ve şahıslar üzerinde yoğunlaşarak, toplumun güvenliğini tehdit edebilecek unsurların önüne geçmeyi amaçladı.

Cezai İşlem: 17 Araç Sahibine 51.190 TL Ceza

Denetimler sırasında, kurallara uymayan 17 araç sahibine toplamda 51.190 TL tutarında ceza kesildi. Ayrıca, 10 şahsa da çeşitli sebeplerden dolayı tutanak tutuldu. Bu cezai işlemler, trafik güvenliğinin sağlanması ve kuralların ciddiyetle uygulanması gerektiğinin altını çiziyor.

Güvenlik ve Huzur Vurgusu

Düzce polisinin gerçekleştirdiği bu şok denetimler, şehrin güvenliğine ve halkın huzuruna verilen önemin bir göstergesi. Polis ekipleri, suç ve suçlularla mücadelede kararlılıkla önlemlerini sürdürerek, vatandaşların güvende hissetmelerini sağlamak için çalışmalarına devam edecek.