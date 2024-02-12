- Asayiş

Şok polis denetimleri! Geniş çaplı güvenlik operasyonu

Düzce'de polis ekipleri, huzur ve güven ortamını pekiştirmek amacıyla geniş çaplı bir güvenlik operasyonuna imza attı. Şehrin farklı noktalarında eş zamanlı olarak düzenlenen şok denetimler, vatandaşların güven içinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için kritik önem taşıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Şok polis denetimleri! Geniş çaplı güvenlik operasyonu mask
Şok polis denetimleri! Geniş çaplı güvenlik operasyonu
Şok polis denetimleri! Geniş çaplı güvenlik operasyonu
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Yoğun Denetim: 981 Araç ve 2.007 Kişi Sorgulandı

Operasyon kapsamında, Konuralp, Melensu Park, Öztürkler ve Kervan Kavşağı, Çamköy, Bahçeşehir, Kuzey Çevre Yolları, Çay, Dereli Tütüncü ve Bahçeşehir bölgeleri olmak üzere toplam 10 farklı noktada şok denetimler gerçekleştirildi. Bu denetimlerde, 981 araç ve 2.007 kişi titizlikle sorgulandı. Denetimler, şüpheli araçlar ve şahıslar üzerinde yoğunlaşarak, toplumun güvenliğini tehdit edebilecek unsurların önüne geçmeyi amaçladı.

Şok polis denetimleri! Geniş çaplı güvenlik operasyonu

Cezai İşlem: 17 Araç Sahibine 51.190 TL Ceza

Denetimler sırasında, kurallara uymayan 17 araç sahibine toplamda 51.190 TL tutarında ceza kesildi. Ayrıca, 10 şahsa da çeşitli sebeplerden dolayı tutanak tutuldu. Bu cezai işlemler, trafik güvenliğinin sağlanması ve kuralların ciddiyetle uygulanması gerektiğinin altını çiziyor.Şok polis denetimleri! Geniş çaplı güvenlik operasyonu

Güvenlik ve Huzur Vurgusu

Düzce polisinin gerçekleştirdiği bu şok denetimler, şehrin güvenliğine ve halkın huzuruna verilen önemin bir göstergesi. Polis ekipleri, suç ve suçlularla mücadelede kararlılıkla önlemlerini sürdürerek, vatandaşların güvende hissetmelerini sağlamak için çalışmalarına devam edecek.Şok polis denetimleri! Geniş çaplı güvenlik operasyonu

# şok, düzce, trafik, polis, araç, ceza

12 Şub 2024 - 09:27 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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