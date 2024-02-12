Korkutan trafik kazasında yaralılar var!

Korkutan Trafik Kazası: 2 Yaralı

Düzce'nin Kabalak rampasında meydana gelen ve iki kişinin yaralandığı trafik kazası, bölgedeki sürücüler ve yerel halk tarafından endişeyle izlendi. Akçakoca'dan Düzce yönüne ilerleyen Fatih Ö. yönetimindeki cip, önünde seyreden Serkan Ç.'nin kullandığı tıra arkadan çarpması sonucu ağır bir kaza meydana geldi.

Kaza Anında Neler Oldu?

Edinilen bilgilere göre, 81 FJ 186 plakalı cipin sürücüsü Fatih Ö., aynı istikamette ilerlemekte olan 67 TC 868 plakalı tıra arkadan çarptı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle cip kontrolden çıkarak savruldu ve adeta hurdaya döndü. Kazada, cip sürücüsü Fatih Ö. ve yanında bulunan Cansu Ö. yaralanarak acil sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Trafikte Aksaklıklar Yaşandı

Kaza nedeniyle Düzce'nin yoğun kullanılan Kabalak rampasında trafik akışı ciddi şekilde etkilendi. Yol, kaza yapan araçların kaldırılma işlemlerinin ardından normal akışına döndü. Yetkililer, kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

Güvenlik Önlemleri ve Çağrılar

Bu tür kazaların önüne geçmek amacıyla yetkililer, sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Ayrıca, kazaların önlenmesi adına yollarda gerekli güvenlik önlemlerinin artırılması ve sürücülerin trafik kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalması gerektiği vurgulanıyor.