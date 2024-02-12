- Asayiş

Korkutan trafik kazasında yaralılar var!

Düzce Kabalak rampasında meydana gelen trafik kazasında, cipe arkadan çarpan tır nedeniyle 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası trafik akışı etkilendi, inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Korkutan trafik kazasında yaralılar var! mask
Korkutan trafik kazasında yaralılar var!
Korkutan trafik kazasında yaralılar var!
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Korkutan Trafik Kazası: 2 Yaralı

Düzce'nin Kabalak rampasında meydana gelen ve iki kişinin yaralandığı trafik kazası, bölgedeki sürücüler ve yerel halk tarafından endişeyle izlendi. Akçakoca'dan Düzce yönüne ilerleyen Fatih Ö. yönetimindeki cip, önünde seyreden Serkan Ç.'nin kullandığı tıra arkadan çarpması sonucu ağır bir kaza meydana geldi.

Korkutan trafik kazasında yaralılar var!

Kaza Anında Neler Oldu?

Edinilen bilgilere göre, 81 FJ 186 plakalı cipin sürücüsü Fatih Ö., aynı istikamette ilerlemekte olan 67 TC 868 plakalı tıra arkadan çarptı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle cip kontrolden çıkarak savruldu ve adeta hurdaya döndü. Kazada, cip sürücüsü Fatih Ö. ve yanında bulunan Cansu Ö. yaralanarak acil sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.Korkutan trafik kazasında yaralılar var!

Trafikte Aksaklıklar Yaşandı

Kaza nedeniyle Düzce'nin yoğun kullanılan Kabalak rampasında trafik akışı ciddi şekilde etkilendi. Yol, kaza yapan araçların kaldırılma işlemlerinin ardından normal akışına döndü. Yetkililer, kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Korkutan trafik kazasında yaralılar var!

Güvenlik Önlemleri ve Çağrılar

Bu tür kazaların önüne geçmek amacıyla yetkililer, sürücüleri daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Ayrıca, kazaların önlenmesi adına yollarda gerekli güvenlik önlemlerinin artırılması ve sürücülerin trafik kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalması gerektiği vurgulanıyor.

# kaza, düzce, trafik

12 Şub 2024 - 09:31 Düzce- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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