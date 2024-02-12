Bolu vefat edenler.. 12 Şubat 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

İLYAS ASLAN
Göynük İlçesi Sünnet Köyü halkından, merhum Ramaz ASLAN’ın oğlu, Sercan ve Serdar ASLAN’ın babaları, Sanayii esnaflarından;
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Göynük Sünnet Köyü mezarlığına defnedilecektir.
Saat 11:00 da Kuruçay Kuran kursu önünden araç kaldırılacaktır.
ŞÜKRAN ÇAMCI
Yenicepınar Köyü halkından, Recep ve Safure ÇAMCI’nın gelinleri, Seyit Mahallesi halkından, merhum Şerafettin TUNA, Şadiye TUNA’nın kızları, İsmail TUNA’nın kardeşi, Fatih ÇAMCI’nın eşi, Tuğba ÇAMCI’nın annesi;
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Yenicepınar Köyü mezarlığına defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.