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Bolu vefat edenler.. 12 Şubat 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 12 Şubat 2024 Bugün 2 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu vefat edenler.. 12 Şubat 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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İLYAS ASLAN

Göynük İlçesi Sünnet Köyü halkından, merhum Ramaz ASLAN’ın oğlu, Sercan ve Serdar ASLAN’ın babaları, Sanayii esnaflarından;

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Göynük Sünnet Köyü mezarlığına defnedilecektir.

Saat 11:00 da Kuruçay Kuran kursu önünden araç kaldırılacaktır.

ŞÜKRAN ÇAMCI

Yenicepınar Köyü halkından, Recep ve Safure ÇAMCI’nın gelinleri, Seyit Mahallesi halkından, merhum Şerafettin TUNA, Şadiye TUNA’nın kızları, İsmail TUNA’nın kardeşi, Fatih ÇAMCI’nın eşi, Tuğba ÇAMCI’nın annesi;

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Yenicepınar Köyü mezarlığına defnedilecektir.
# araç

12 Şub 2024 - 09:35 Bolu- Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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