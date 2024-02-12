- Asayiş

Kafkametler gemisi kayıp mürettebat arama çalışmaları devam ediyor

Zonguldak'ta Kafkametler yük gemisinin batması sonucu kaybolan 7 mürettebatı arama çalışmaları 85. gününde devam ediyor. Sahil Güvenlik ve AFAD liderliğindeki ekipler, umutla aramaya devam ederken, enkaz kaldırma işlemleri sürüyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Kafkametler gemisi kayıp mürettebat arama çalışmaları devam ediyor mask
Kafkametler gemisi kayıp mürettebat arama çalışmaları devam ediyor
Haber albümü için resme tıklayın

Süregelen Arama Kurtarma Çabaları

Geminin batışının ardından 85 gün geçmesine rağmen, kayıp 7 mürettebat üyesini bulma umuduyla arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Sahil Güvenlik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD), Kıyı Emniyeti ve Deniz Polisi ekipleri, deniz yüzeyinde ve kıyı şeridinde yoğun bir arama tarama faaliyeti yürütüyor. Bu ekipler, kayıpların yerini tespit etmek için her taşı kaldırıyor. 

Kafkametler gemisi kayıp mürettebat arama çalışmaları devam ediyor

Batık Gemi Enkazı Kaldırma İşlemleri

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, özel bir firma tarafından yürütülen enkaz kaldırma çalışmaları da sürüyor. Batık geminin enkazının kaldırılması, bölgedeki deniz trafiğinin güvenliği ve çevresel risklerin azaltılması açısından büyük önem taşıyor. Bu çalışmalar, deniz dibindeki zararlı maddelerin temizlenmesi ve deniz ekosisteminin korunmasına da katkı sağlayacak.Kafkametler gemisi kayıp mürettebat arama çalışmaları devam ediyor

Toplumsal Duyarlılık ve Dayanışma

Kafkametler gemisinin batması ve mürettebatın kaybı, yerel ve ulusal düzeyde büyük bir üzüntü yarattı. Olay, deniz güvenliği ve mürettebatın hayatta kalma mücadelesine dair farkındalığı artırırken, toplumda dayanışma ruhunu güçlendirdi. Arama kurtarma ekiplerinin özverili çalışmaları, kayıp mürettebatın aileleri için bir umut ışığı olmaya devam ediyor.

# afad, deniz

12 Şub 2024 - 09:36 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL