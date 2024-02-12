Kafkametler gemisi kayıp mürettebat arama çalışmaları devam ediyor

Süregelen Arama Kurtarma Çabaları

Geminin batışının ardından 85 gün geçmesine rağmen, kayıp 7 mürettebat üyesini bulma umuduyla arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Sahil Güvenlik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD), Kıyı Emniyeti ve Deniz Polisi ekipleri, deniz yüzeyinde ve kıyı şeridinde yoğun bir arama tarama faaliyeti yürütüyor. Bu ekipler, kayıpların yerini tespit etmek için her taşı kaldırıyor.

Batık Gemi Enkazı Kaldırma İşlemleri

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, özel bir firma tarafından yürütülen enkaz kaldırma çalışmaları da sürüyor. Batık geminin enkazının kaldırılması, bölgedeki deniz trafiğinin güvenliği ve çevresel risklerin azaltılması açısından büyük önem taşıyor. Bu çalışmalar, deniz dibindeki zararlı maddelerin temizlenmesi ve deniz ekosisteminin korunmasına da katkı sağlayacak.

Toplumsal Duyarlılık ve Dayanışma

Kafkametler gemisinin batması ve mürettebatın kaybı, yerel ve ulusal düzeyde büyük bir üzüntü yarattı. Olay, deniz güvenliği ve mürettebatın hayatta kalma mücadelesine dair farkındalığı artırırken, toplumda dayanışma ruhunu güçlendirdi. Arama kurtarma ekiplerinin özverili çalışmaları, kayıp mürettebatın aileleri için bir umut ışığı olmaya devam ediyor.