Bahar havası, termometreler 17 dereceyi gösterdi

Güneşin Tadını Çıkaranlar

Cide'nin güneşli ve ılıman havasında, vatandaşlar farklı aktivitelerle zamanlarını değerlendiriyor. Sahil yürüyüşü, resim çizme, piknik yapma gibi aktivitelerle dolu bir gün, her yaştan insanı dışarı çekiyor. Aileler piknik alanlarını doldururken, sanatseverler ise sahil kenarında resim yaparak bu güzel günün tadını çıkarıyor.

Beklenen Soğuk Hava

Hafta boyunca devam eden sıcaklık, perşembeye kadar sürecek ancak daha sonra 9 ila 11 derece arasında bir düşüşle birlikte hava sıcaklıklarının soğuması bekleniyor. Bu değişiklik, Cide'de bahar havasının keyfini çıkarmak için mükemmel bir fırsat sunuyor.

Cennet İlçe Cide'de Ailece Zaman

Yalçın Acar gibi yerel sakinler ve ziyaretçiler, Cide'nin bu nadir sıcak kış günlerinde dışarıda vakit geçirmenin değerini biliyor. "Cennet ilçe Cide'de harika bir hava" diyen Acar, İstanbul'un kalabalığından uzak, doğal ve ormanlık alanların tadını çıkarıyor. Ailecek yapılan park ziyaretleri, soğuk kış günlerinin ardından gelen bu sıcak günlerde büyük bir mutluluk kaynağı.