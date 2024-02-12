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Bahar havası, termometreler 17 dereceyi gösterdi

Kastamonu'nun doğa harikası Cide ilçesinde, termometrelerin 17 dereceyi işaret ettiği bu günlerde, vatandaşlar güneşli havanın keyfini çıkarıyor. Bahar havasının erken gelmesi, bölge sakinlerini ve ziyaretçileri sahil kenarına çekti. Yürüyüş yapmak, manzara fotoğrafları çekmek, balık tutmak veya sadece dinlenmek için mükemmel bir gün.

İhlas Haber Ajansı
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Bahar havası, termometreler 17 dereceyi gösterdi mask
Bahar havası, termometreler 17 dereceyi gösterdi
Bahar havası, termometreler 17 dereceyi gösterdi
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Güneşin Tadını Çıkaranlar

Cide'nin güneşli ve ılıman havasında, vatandaşlar farklı aktivitelerle zamanlarını değerlendiriyor. Sahil yürüyüşü, resim çizme, piknik yapma gibi aktivitelerle dolu bir gün, her yaştan insanı dışarı çekiyor. Aileler piknik alanlarını doldururken, sanatseverler ise sahil kenarında resim yaparak bu güzel günün tadını çıkarıyor.

Bahar havası, termometreler 17 dereceyi gösterdi

Beklenen Soğuk Hava

Hafta boyunca devam eden sıcaklık, perşembeye kadar sürecek ancak daha sonra 9 ila 11 derece arasında bir düşüşle birlikte hava sıcaklıklarının soğuması bekleniyor. Bu değişiklik, Cide'de bahar havasının keyfini çıkarmak için mükemmel bir fırsat sunuyor.Bahar havası, termometreler 17 dereceyi gösterdi

Cennet İlçe Cide'de Ailece Zaman

Yalçın Acar gibi yerel sakinler ve ziyaretçiler, Cide'nin bu nadir sıcak kış günlerinde dışarıda vakit geçirmenin değerini biliyor. "Cennet ilçe Cide'de harika bir hava" diyen Acar, İstanbul'un kalabalığından uzak, doğal ve ormanlık alanların tadını çıkarıyor. Ailecek yapılan park ziyaretleri, soğuk kış günlerinin ardından gelen bu sıcak günlerde büyük bir mutluluk kaynağı.Bahar havası, termometreler 17 dereceyi gösterdi
# istanbul

12 Şub 2024 - 09:47 Kastamonu/ Cide- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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