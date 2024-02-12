Bahar havası, termometreler 17 dereceyi gösterdi

Güneşin Tadını Çıkaranlar
Cide'nin güneşli ve ılıman havasında, vatandaşlar farklı aktivitelerle zamanlarını değerlendiriyor. Sahil yürüyüşü, resim çizme, piknik yapma gibi aktivitelerle dolu bir gün, her yaştan insanı dışarı çekiyor. Aileler piknik alanlarını doldururken, sanatseverler ise sahil kenarında resim yaparak bu güzel günün tadını çıkarıyor.
Beklenen Soğuk Hava
Hafta boyunca devam eden sıcaklık, perşembeye kadar sürecek ancak daha sonra 9 ila 11 derece arasında bir düşüşle birlikte hava sıcaklıklarının soğuması bekleniyor. Bu değişiklik, Cide'de bahar havasının keyfini çıkarmak için mükemmel bir fırsat sunuyor.
Cennet İlçe Cide'de Ailece Zaman
Yalçın Acar gibi yerel sakinler ve ziyaretçiler, Cide'nin bu nadir sıcak kış günlerinde dışarıda vakit geçirmenin değerini biliyor. "Cennet ilçe Cide'de harika bir hava" diyen Acar, İstanbul'un kalabalığından uzak, doğal ve ormanlık alanların tadını çıkarıyor. Ailecek yapılan park ziyaretleri, soğuk kış günlerinin ardından gelen bu sıcak günlerde büyük bir mutluluk kaynağı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.