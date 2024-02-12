Boluspor-Kocaelispor maçının ardından maç sonu 3’lüsü miniklerden 

Trendyol 1. Ligin 22. haftasında futbolseverler, Boluspor ile Kocaelispor arasındaki heyecan dolu karşılaşmaya tanık oldu. Sahasında Kocaelispor'u ağırlayan Boluspor, geriye düştüğü maçı 1-1'lik skorla tamamlayarak kritik bir puanın sahibi oldu. Maç, her iki takım için de zirve yolunda önemli bir sınav niteliğindeydi.

Maçtan yansıyanlar

Karşılaşma başından sonuna kadar büyük bir çekişmeye sahne oldu. İlk yarıda geriye düşen Boluspor, ikinci yarıda Moldovalı futbolcu Posmac'ın kaydettiği golle eşitliği sağladı. Bu gol, Boluspor'un play-off potasına giriş mücadelesinde kritik bir öneme sahipti. Maç boyunca sergilenen mücadele, 2666 biletli seyirciyi memnun ederken, stadyumu mutlu bir şekilde terk etmelerini sağladı.

Play-Off yolunda emin adımlar

Boluspor, ikinci yarıdaki performansıyla dikkat çekiyor. Oynadığı son 4 maçtan 10 puan toplayarak play-off potasına giren ekip, bu karşılaşmayla birlikte zirve yolundaki iddiasını korudu. Takımın mücadelesi ve azmi, gelecek haftalar için umut verici bir tablo çiziyor.

Minik yüzlerde büyük mutluluk

Maç sonunda Bolusporlu oyuncular, havanın da güzel olmasıyla birlikte stadyuma gelen çocuklarıyla ve kırmızı-beyazlı taraftarlarla buluştu. Bu anlar, stadyumda minik yüzlerin gülmelerine sahne oldu.

Üçlüden taraftara 3’lü

Moldovalı futbolcu Posmac, Makedonyalı oyuncu Daniel Avramovski ve Tunahan Çiçek, maç sonunda taraftarların yanına giderek onlara desteklerinden ötürü teşekkür etti ve 3’lü çektirdi. Üçlü, küçük kızlarıyla birlikte anlamlı bir fotoğraf çektirerek bu özel anı ölümsüzleştirdi.

Önümüzdeki haftalar ve beklentiler

Boluspor için ligin geri kalan haftaları, play-off yolunda kritik öneme sahip. Takım, gösterdiği bu mücadele ruhu ve azmiyle, hedefine ulaşmak için elinden geleni yapacak. Kocaelispor ile yapılan karşılaşma, her iki takım için de önemli dersler barındırıyor. Özellikle Boluspor, bu maçtan aldığı 1 puanla birlikte gelecek maçlara daha da motive olacak gibi görünüyor.