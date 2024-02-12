Kıbrıs gazisine veda!

Devlet ve Millet El Ele Veda Etti

Gölyaka Elif Camii'nde düzenlenen duygusal cenaze töreni, Vali Selçuk Aslan, kaymak ailesi ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Kıbrıs Gazisi için kılınan cenaze namazının ardından, Ayhan Kaymak'ın naaşı, Gölyaka Merkez Mezarlığı'na defnedildi.

Bir Kahramanın Vedası

Kıbrıs Barış Harekatı'nda gösterdiği üstün cesaret ve fedakarlıkla tanınan Ayhan Kaymak, 3 yıldır mücadele ettiği sağlık sorunlarına yenik düştü. Gazimizin cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. Vali Selçuk Aslan, törende yaptığı konuşmada, Ayhan Kaymak'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Toplumun Ortak Acısı

Kıbrıs Gazisi'nin vefatı, Gölyaka başta olmak üzere tüm Türkiye'de büyük üzüntüye yol açtı. Ayhan Kaymak'ın cenaze törenine katılan yüzlerce vatandaş, bir kahramanı son yolculuğuna uğurlamanın hüznünü yaşadı. Tören, milli birlik ve beraberliğin güçlü bir örneğini sergiledi.