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Kıbrıs gazisine veda!

Kıbrıs Gazisi Ayhan Kaymak, yaşam mücadelesini kaybetti. Uzun süredir devam eden sağlık problemleri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazi, memleketi Gölyaka'da son yolculuğuna uğurlandı.

İhlas Haber Ajansı
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Kıbrıs gazisine veda!
Kıbrıs gazisine veda!
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Devlet ve Millet El Ele Veda Etti

Gölyaka Elif Camii'nde düzenlenen duygusal cenaze töreni, Vali Selçuk Aslan, kaymak ailesi ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Kıbrıs Gazisi için kılınan cenaze namazının ardından, Ayhan Kaymak'ın naaşı, Gölyaka Merkez Mezarlığı'na defnedildi.

Kıbrıs gazisine veda!

Bir Kahramanın Vedası

Kıbrıs Barış Harekatı'nda gösterdiği üstün cesaret ve fedakarlıkla tanınan Ayhan Kaymak, 3 yıldır mücadele ettiği sağlık sorunlarına yenik düştü. Gazimizin cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. Vali Selçuk Aslan, törende yaptığı konuşmada, Ayhan Kaymak'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Kıbrıs gazisine veda!

Toplumun Ortak Acısı

Kıbrıs Gazisi'nin vefatı, Gölyaka başta olmak üzere tüm Türkiye'de büyük üzüntüye yol açtı. Ayhan Kaymak'ın cenaze törenine katılan yüzlerce vatandaş, bir kahramanı son yolculuğuna uğurlamanın hüznünü yaşadı. Tören, milli birlik ve beraberliğin güçlü bir örneğini sergiledi.Kıbrıs gazisine veda!

12 Şub 2024 - 09:53 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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