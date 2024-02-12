Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nda skandal üstüne skandal, bu kez maaş ve ikramiye krizi

Şimdide ballı maaş skandalı

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), son zamanlarda yaşanan skandallar ve dikkat çekici iddialarla gündemden düşmüyor. Özellikle Oda Genel Sekreteri İsmail Gören'in maaşı, kamuoyunda büyük bir şaşkınlık yaratıyor. Abdullah Alemdar'ın başkanlığa seçilmesiyle birlikte başlayan tartışmalar, lüks makam araçları ve "ballı" maaşlarla yeni bir boyut kazandı.

İsmail Gören'in Tartışmalı Maaşı

BTSO'nun Genel Sekreteri İsmail Gören'in maaşı, çevre illerdeki benzer kurumların çok üzerinde. Gören'in aylık 60 bin lira maaş alması ve buna ek olarak üç ayda bir önemli miktarda ikramiye (teşvik primi) kazanması, Bolu'da ve çevre illerde büyük bir tartışma konusu oldu. Gören'in maaşı ve ikramiyeleri, ortalama bir memurun iki katından fazla gelir elde etmesine olanak tanıyor.

Üç ayda bir maaş ikramiye ve harcırahlar cabası

Oda genel sekreteri Gören üç ayda bir atmış bin lirada ikramiye alıyor. Üç ayda bir çift maaş alan sekreter harcırahlarla birlikte aylık ortalama 80 bin liranın üzerinde bir parayı maaş olarak cebine koyuyor. Bu rakam muadil oda sekreterlerinin maaşının çok üzerinde bir bedel olarak göze çarpıyor.

Lüks Harcamalar ve Üyelerin Tepkisi

BTSO'nun milyonluk lüks makam araçları ve yöneticilerinin aldığı yüksek maaşlar, üye şirketlerin ve Bolu halkının tepkisini çekiyor. Özellikle oda üyelerinin yarısının aidatlarını zorlanarak ödediği bir dönemde, bu tür harcamaların yapılması "tuzun koktuğu" yorumlarına neden oluyor.

Ortalama Memur Maaşı ile Karşılaştırma

2024 yılında evli ve iki çocuklu bir memurun maaşının 32 bin 297 lira 40 kuruşa yükselmiş olması, BTSO yöneticilerinin aldığı maaşların ve ikramiyelerin ne kadar yüksek olduğunu gözler önüne seriyor. Öğretmen, polis ve diğer nitelikli memurların ortalama maaşları ise 39 bin lira civarında.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'ndan Beklenen Adımlar

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası'nın üyeleri ve Bolu halkı, odanın bu savurganlık politikalarına son vermesini ve daha şeffaf, hesap verebilir bir yönetim anlayışı benimsemesini bekliyor. Özellikle ekonomik zorluklarla mücadele eden üye şirketler, odanın kaynaklarını daha verimli kullanmasını ve Bolu ekonomisine katkı sağlayacak projelere odaklanmasını talep ediyor.