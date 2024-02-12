Bolu Şok mağazalarında sevgililer günü indirimleri

Ev ve Yaşam Ürünleri
Peluş Halı: 699 TL
Tüylü Kırlent Kılıfı: 99.95 TL
Tek Kişilik Microfiber Yorgan: 275 TL
Çift Kişilik Microfiber Yorgan: 299 TL
Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti: 550 TL
Klimalı Yastık: 169 TL
Arzum Seramik Tabanlı Ütü: 899 TL
5 Raflı 6 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap: 999 TL
Ahşap 4 Katlı Çok Amaçlı Raf: 499 TL
Metal Ayaklı Çalışma Masası: 499 TL
Mutfak gereçleri ve pişirme setleri
Tefal 19 Parça Tava ve Titanyum Tencere Set: 9.999 TL
Alpina Beyaz Ankastre Set 5.599 TL
Sinbo AirFryer 2.999 TL
Döküm Tencere 549 TL
Döküm Karnıyarık Tencere 599 TL
Döküm Tava 399 TL
Üsküdar 12 Parça Çay Takımı 65 TL
Mystick Jungle Çay Seti 8 Parça 129 TL
Kare Tepsi 59.95 TL
2'li Erzak Kabı 74.95 TL
Şeffaf Buzdolabı Organizeri 59.95 TL
3'lü Cam Kavanoz 79.95 TL
6'lı Çelik Yemek Kaşığı 89.95 TL
Gıda ve İçecek ürünleri
1000 g Miss Yarım Yağlı Tost Peyniri: 149.90 TL
400 g Lio Çizik Yeşil Zeytin: 53.90 TL
1 L Danone Laktozsuz Süt: 24.90 TL
600 g Taşkale Tahin: 59 TL
500 g Banvit Piliç Kokteyl Sosis: 42.50 TL
450 g Lezita Piliç Kokteyl Sosis: 38.50 TL
Kişisel Bakım ve Sağlık
Mon Amour Dudak Koruyucu: 19.90 TL
Brit Parfüm: 224.90 TL
Fa Roll-On Pink Passion Sport Men: 55.90 TL
Babyone Bebek Bezi: 159.90 TL
54'lı Kotex Günlük Ped: 72 TL
40'lı Familia Natural Tuvalet Kağıdı: 199 TL
16'lı Familia Natural Kağıt Havlu: 129 TL
Yumoş&Vernel&Bingo Markalı Yumuşatıcılarda %25 İndirim
3240 ml Domestos Dağ Esintisi: 85.75 TL
Beyaz eşya ve ev aletleri
Samsung Smart Akıllı Monitör: 4.999 TL
Gamers Arena Gaming PC: 12.499 TL
Samsung 6 kg Kurutmalı Çamaşır Makinesi: 25.999 TL
Samsung 9 kg Çamaşır Makinesi: 17.999 TL
Samsung 5 Programlı Bulaşık Makinesi: 13.699 TL
Philips Su Arıtma Cihazı: 3.599 TL
Hoover 10 kg Çamaşır Makinesi: 14.999 TL
Bu indirimler, ŞOK mağazalarında 14 Şubat 2024 Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak. İndirimli ürünler stoklarla sınırlı olduğundan, fırsatlardan yararlanmak için erken davranmakta fayda var.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.