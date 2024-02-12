Bolu Şok mağazalarında sevgililer günü indirimleri

Ev ve Yaşam Ürünleri

Peluş Halı: 699 TL

Tüylü Kırlent Kılıfı: 99.95 TL

Tek Kişilik Microfiber Yorgan: 275 TL

Çift Kişilik Microfiber Yorgan: 299 TL

Çift Kişilik Flanel Nevresim Seti: 550 TL

Klimalı Yastık: 169 TL

Arzum Seramik Tabanlı Ütü: 899 TL

5 Raflı 6 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap: 999 TL

Ahşap 4 Katlı Çok Amaçlı Raf: 499 TL

Metal Ayaklı Çalışma Masası: 499 TL

Mutfak gereçleri ve pişirme setleri

Tefal 19 Parça Tava ve Titanyum Tencere Set: 9.999 TL

Alpina Beyaz Ankastre Set 5.599 TL

Sinbo AirFryer 2.999 TL

Döküm Tencere 549 TL

Döküm Karnıyarık Tencere 599 TL

Döküm Tava 399 TL

Üsküdar 12 Parça Çay Takımı 65 TL

Mystick Jungle Çay Seti 8 Parça 129 TL

Kare Tepsi 59.95 TL

2'li Erzak Kabı 74.95 TL

Şeffaf Buzdolabı Organizeri 59.95 TL

3'lü Cam Kavanoz 79.95 TL

6'lı Çelik Yemek Kaşığı 89.95 TL

Gıda ve İçecek ürünleri

1000 g Miss Yarım Yağlı Tost Peyniri: 149.90 TL

400 g Lio Çizik Yeşil Zeytin: 53.90 TL

1 L Danone Laktozsuz Süt: 24.90 TL

600 g Taşkale Tahin: 59 TL

500 g Banvit Piliç Kokteyl Sosis: 42.50 TL

450 g Lezita Piliç Kokteyl Sosis: 38.50 TL

Kişisel Bakım ve Sağlık

Mon Amour Dudak Koruyucu: 19.90 TL

Brit Parfüm: 224.90 TL

Fa Roll-On Pink Passion Sport Men: 55.90 TL

Babyone Bebek Bezi: 159.90 TL

54'lı Kotex Günlük Ped: 72 TL

40'lı Familia Natural Tuvalet Kağıdı: 199 TL

16'lı Familia Natural Kağıt Havlu: 129 TL

Yumoş&Vernel&Bingo Markalı Yumuşatıcılarda %25 İndirim

3240 ml Domestos Dağ Esintisi: 85.75 TL

Beyaz eşya ve ev aletleri

Samsung Smart Akıllı Monitör: 4.999 TL

Gamers Arena Gaming PC: 12.499 TL

Samsung 6 kg Kurutmalı Çamaşır Makinesi: 25.999 TL

Samsung 9 kg Çamaşır Makinesi: 17.999 TL

Samsung 5 Programlı Bulaşık Makinesi: 13.699 TL

Philips Su Arıtma Cihazı: 3.599 TL

Hoover 10 kg Çamaşır Makinesi: 14.999 TL

Bu indirimler, ŞOK mağazalarında 14 Şubat 2024 Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak. İndirimli ürünler stoklarla sınırlı olduğundan, fırsatlardan yararlanmak için erken davranmakta fayda var.