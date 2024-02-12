2023 Yılında en çok hangi araç sattı? Otomobil Piyasasının Zirvesindeki Modeller ve Markalar!

2023 Yılında Otomobil Dünyasının Öne Çıkanları
Otomobil endüstrisi, 2023 yılında yenilikçi teknolojiler, çevresel sürdürülebilirlik adımları ve sürüş deneyimindeki gelişmelerle dikkat çekti. Bu yıl, otomobil tutkunları için birçok heyecan verici gelişmeye sahne oldu. İşte, 2023 yılında otomobil piyasasında öne çıkanlar:
Türkiye'de En Çok Satan Otomobiller
Fiat Egea: Türkiye'de 2023 yılının en çok satan otomobili oldu. Fiyat/performans dengesi ve erişilebilirliği ile dikkat çeken Egea, liderliğini koruyor.
Renault Clio Hatchback
Renault Megane Sedan
Toyota Corolla
Hafif ticari araç kategorisinde ise;
Ford Tourneo Courier
Fiat Fiorino Combi
Ford Transit
Peugeot Rifter en çok tercih edilen modeller arasında yer aldı.
Dünyada En Çok Satılan Otomobiller
2023 yılı, elektrikli otomobillerin yükselişine tanıklık etti. Bu yılın en dikkat çekici gelişmesi, Tesla Model Y'nin ilk kez bir elektrikli otomobil olarak dünyanın en çok satan otomobili olmasıydı. İşte, dünyada en çok satılan otomobiller:
Tesla Model Y: 945.500 adet
Toyota Corolla: 885.100 adet
Volkswagen Tiguan: 688.200 adet
Hyundai Tucson: 565.400 adet
Honda CR-V: 559.800 adet
Dünyada En Çok Satan Otomobil Markaları
Toyota: 1.7 milyon adet
Volkswagen: 1.6 milyon adet
Hyundai-Kia: 1.5 milyon adet
General Motors: 1.4 milyon adet
Stellantis: 1.3 milyon adet
2023 Yılının En Popüler Otomobili: Tesla Model Y
Tesla Model Y, 2023 yılında en çok konuşulan otomobil oldu. Şık tasarımı, uzun menzili ve hızlı şarj özellikleriyle öne çıkan Model Y, aynı zamanda Tesla'nın gelişmiş sürüş destek sistemleriyle de popülerliğini artırdı. Model Y, "En İyi Elektrikli SUV", "En İyi Aile Otomobili" ve "En İyi Satın Alma" gibi ödüllere layık görüldü.
2023 Yılında En Çok Ekspertizi Yapılan Markalar
İkinci el piyasasında en çok talep gören markalar arasında Volkswagen öne çıkarken, Renault ve Fiat da sıralamada yer aldı.
2023’ün En Lüks Otomobili: Rolls-Royce Ghost
Rolls-Royce Ghost, 2023 yılının en lüks otomobili seçildi. Yenilenen tasarımı ve teknolojileriyle lüks, konfor ve performansı bir arada sunan Ghost, zarif dış tasarımı ve üst düzey iç mekan işçiliğiyle dikkat çekti.
Genel Bakışı ve 2024 Beklentileri
2023 yılı, otomobil dünyasında elektrifikasyonun ve otonom sürüş teknolojilerinin öne çıktığı bir yıl oldu. 2024 yılına girerken, bu yeniliklerin daha da gelişerek otomobil piyasasını şekillendirmesi bekleniyor. Otomobil tutkunları için heyecan verici bir dönem olan 2024, yeni modeller, gelişmiş teknolojiler ve tasarım odaklı yaklaşımlarla dolu olacak.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.