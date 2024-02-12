Lüks SUV SWM G01 ve G01F modelleri ile tanışın! Fiyatları sudan ucuz!

Lüks ve Teknoloji Bir Arada: SWM G01 ve G01F

SWM'nin Türkiye otomobil pazarına sunduğu G01 ve G01F modelleri, sadece göz alıcı tasarımlarıyla değil, aynı zamanda içerdiği teknolojik özelliklerle de dikkat çekiyor. 5 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle sunulan bu SUV'lar, sürüş konforu ve güvenliğini en üst düzeye taşıyan özellikleri bir araya getiriyor. 4670 mm uzunluk, 1855 mm genişlik ve 1740 mm yükseklik ölçülerine sahip G01 modeli, geniş iç hacmi ve stabil yol tutuşu ile öne çıkarken, G01F modeli ise zenginleştirilmiş donanım seçenekleriyle lüksü yeniden tanımlıyor.

Donanım ve Konforun Mükemmel Uyumu

SWM G01, Comfort ve Elite olmak üzere iki farklı donanım seçeneği sunarken, G01F modeli Premium DCT versiyonuyla daha da iddialı bir konfor sunuyor. Anahtarsız giriş, elektrikli bagaj kapağı ve kablosuz akıllı telefon şarjı gibi modern teknolojilerle donatılan G01F, iç mekânda kaliteyi ve konforu zirveye taşıyor. Ayrıca, 9 adet Hi-Fi hoparlör sistemi ile eğlenceli yolculuklar vadediyor.

Fiyatlandırma ve Piyasaya Sürülme

SWM, G01 Comfort MT modelini 969.500 TL, G01 Elite DCT modelini 1.249.500 TL ve G01F Premium DCT modelini ise 1.319.500 TL'den başlayan fiyatlarla sunuyor. Alman mühendisliğiyle geliştirilen 1.5T motor, 112kW/150 HP güç ve 212 Nm tork üretiyor, bu da yüksek performansı minimum yakıt tüketimiyle birleştirerek sürücülere sportif bir sürüş keyfi sunuyor.

Türkiye Pazarındaki Yankıları

SWM'nin Türkiye pazarına girişi büyük bir ilgiyle karşılandı. CEO Anton Chernov'a göre, marka şimdiden 2 binden fazla müşteri tarafından tercih edildi ve bayi ağını genişletme çalışmalarına hız verdi. Teknolojik özellikleri, iddialı fiyatları ve geniş garanti seçenekleriyle Türk tüketicisinin beğenisini kazanmayı hedefleyen SWM, lüks SUV segmentinde yeni bir sayfa açıyor.

Bu yenilikçi ve heyecan verici gelişmeler, Türkiye otomobil pazarında lüks SUV segmentinin geleceğine dair umut verici işaretler sunuyor. SWM G01 ve G01F modelleri, hem kalite hem de fiyat açısından otomobil severlere cazip alternatifler sunarak, sektördeki rekabeti daha da kızıştırıyor.

TÜRKİYE FİYATLARI BELLİ OLDU

SWM G01 Comfort MT modeli 969.500 TL,

SWM G01 Elite DCT modeli 1.249.500 TL,

SWM G01F Premium DCT modeli ise 1.319.500 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.