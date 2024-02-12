Emrullah Güler, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne yeniden atandı

Emrullah Güler'in Görevine İade Edildi

Emrullah Güler, politikaya atılmak amacıyla ayrıldığı Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine, iki aylık bir aradan sonra geri döndü. Güler, Ak Parti'den Muş Belediye Başkan aday adayı olmak için Kasım ayında görevinden ayrılmıştı. Ancak sürecin sonlanmasıyla birlikte Bolu'ya geri dönerek eski görevine yeniden başladı.

Muş'taki Siyasi Yolculuk ve Bolu'ya Dönüş

Güler'in siyasi serüveni, Feyat Asya'nın Muş Belediye Başkanı olarak aday gösterilmesiyle sona erdi. Bu gelişme üzerine Güler, Bolu'ya dönme kararı alarak eski görevine geri döndü. Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne yeniden atanan Güler, bölgedeki spor ve gençlik faaliyetlerine katkı sağlamaya devam edecek.

Güler 17 ay görev yapmıştı

Daha önce Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen atamalar sonucunda 2022 yılı Temmuz ayında Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaparken, Bolu'ya atanmıştı. Emrullah Güler, göreve başladığı günden Muş Belediye Başkanı adayı olduğu 17 ay gibi kısa bir süre içerisinde Bolu'daki gençlik ve spor hizmetlerine önemli katkılar sağlamıştı.

Başarılarıyla adından söz ettirdi

Özellikle Aladağ Kamp Merkezi ve diğer spor tesislerinde gerçekleştirdiği yenilikler ve iyileştirmelerle Bolu gençliğine ve spor camiasına kalıcı hizmetler sunan Güler'in müdürlüğünde, hem okul sporları hem de diğer branşlarda Bolu'nun spor başarısı gözle görülür şekilde artış göstermişti.

Emrullah Güler Kimdir?

1981 yılında Muş'ta doğan Emrullah Güler, kariyerine Sağlık Bakanlığı'nda memur olarak başladı. Daha sonra Bursa Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği'nde görev aldı. 2019 yılında memleketi Muş'a Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atanan Güler, üç yıl bu görevi yürüttü. Ardından Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atanan Güler, üç çocuk babasıdır ve geniş bir tecrübeye sahiptir.