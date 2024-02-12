- Teknoloji

Nissan Qashqai Şubat ayı fiyatlarıyla cezbediyor!

Nissan Qashqai, yenilikçi tasarımı, üstün performansı ve ekonomik yakıt tüketimi ile SUV segmentinde fark yaratıyor. Çevre dostu yaklaşımı ve rekabetçi fiyatıyla dikkat çeken Qashqai, otomobil severler için ideal bir seçenek sunuyor.

Rahmiye Beydili
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Nissan Qashqai Şubat ayı fiyatlarıyla cezbediyor! mask
Nissan Qashqai Şubat ayı fiyatlarıyla cezbediyor!
Nissan Qashqai Şubat ayı fiyatlarıyla cezbediyor!
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Nissan Qashqai: Yenilik ve Tasarım Harikası

Nissan Qashqai, modern çizgileri ve kullanıcı dostu özellikleri ile dikkat çekiyor. Yenilikçi tasarım anlayışı, bu modeli segmentindeki diğer araçlardan ayırıyor. Araç, geniş donanım paketleriyle her türlü kullanıcı ihtiyacına yanıt verebilecek çeşitlilikte seçenekler sunarak sürüş keyfini üst düzeye çıkarıyor. 

Nissan Qashqai Şubat ayı fiyatlarıyla cezbediyor!

Performans ve Ekonomi

Baz donanım seviyesinde, 158 beygir gücünde olan 1.3 litrelik benzinli motor ve manuel vites kombinasyonu ile Nissan Qashqai, iyi bir performans sergileyerek kullanıcılarına keyifli bir sürüş deneyimi sunuyor. Bu motorun sunduğu ekonomik yakıt değerleri, Qashqai'nin hem şehir içinde hem de uzun yolculuklarda maliyet etkin bir kullanım sağlamasına olanak tanıyor. 

Nissan Qashqai Şubat ayı fiyatlarıyla cezbediyor!

Piyasadaki Yeri ve Fiyat Avantajı

Nissan Qashqai, SUV segmentindeki rekabetçi fiyatlandırması ile dikkat çekiyor. Markanın bu stratejisi, modelin daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasını sağlıyor. Qashqai'nin fiyat avantajı, benzer özelliklere sahip diğer SUV modelleri arasında önemli bir fark yaratıyor. Nissan Qashqai Şubat ayı fiyatlarıyla cezbediyor!

Teknoloji ve Donanım

Nissan Qashqai, zengin donanım seçenekleriyle de öne çıkıyor. Araç içi teknoloji ve konfor özellikleri, sürücü ve yolcular için üst düzey bir deneyim sunuyor. Gelişmiş güvenlik sistemleri, sürüş destek teknolojileri ve konfora yönelik özellikler, Qashqai'yi segmentindeki en cazip modellerden biri haline getiriyor.Nissan Qashqai Şubat ayı fiyatlarıyla cezbediyor!

Sürdürülebilirlik ve Çevre Dostu Yaklaşım

Nissan Qashqai, ekonomik yakıt tüketimi ve düşük emisyon değerleri ile çevre dostu bir yaklaşım sergiliyor. Bu özellikler, sürdürülebilirlik konusunda bilinçli tüketiciler için Qashqai'yi tercih edilebilir kılıyor. Nissan Qashqai Şubat ayı fiyatlarıyla cezbediyor!

Nissan Qashqai, yenilikçi tasarımı, üstün performansı, ekonomik yakıt tüketimi ve rekabetçi fiyatı ile SUV segmentinde öne çıkan modellerden biri. Bu model, Nissan'ın otomobil teknolojisindeki uzmanlığını ve kullanıcı odaklı yaklaşımını yansıtıyor. Qashqai, hem şehir içinde hem de uzun yolculuklarda mükemmel bir sürüş deneyimi sunarak, her türlü kullanıcı ihtiyacını karşılayabilecek donanıma sahip.

Nissan Qashqai Şubat ayı fiyatlarıyla cezbediyor!


İşte Nissan Qashqai Şubat ayı güncel fiyat listesi…

1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna

Fiyatı: 1.483.100 TL 

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Tekna

Fiyatı: 1.558.400 TL 

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Designpack

Fiyatı: 1.679.300 TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 4x4

Fiyatı: 1.840.300 TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium

Fiyatı: 2.004.200 TL 

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium 4x4

Fiyatı: 2.054.600 TL

# otomobil, araç, destek, teknoloji

12 Şub 2024 - 10:41 - Teknoloji

Mahreç  Rahmiye Beydili

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