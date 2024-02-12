Yer bilimci Celal Şengör’den felaket senaryosu

Yer bilimci Celal Şengör'ün yıllar önce bir televizyon programında dile getirdiği ve sosyal medyada yeniden gündeme gelen tahminler, bu riskin boyutunu ve olası sonuçlarını gözler önüne seriyor. Şengör'ün tahminine göre, İstanbul'u bekleyen depremin büyüklüğü 7.6 olacak ve bu felaket, 50 bin ile 100 bin arasında insanın hayatını kaybetmesine neden olabilir.

İstanbul Depremi: Bir Felaket Senaryosu

İstanbul, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın bir parçası üzerinde yer alıyor. Bu fay hattı, geçmişte Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde büyük depremlere neden olmuş bir yapıya sahip. Celal Şengör'ün tahminleri, bu fay hattının İstanbul bölgesinde kırılması durumunda meydana gelebilecek depremin büyüklüğünün 7.6 olacağını gösteriyor. Bu büyüklükte bir deprem, şehrin altyapısına, binalarına ve en önemlisi insan hayatına ciddi zararlar verebilir.

Nüfus Yoğunluğu ve Altyapı Sorunları

İstanbul'un yüksek nüfus yoğunluğu ve bazı bölgelerdeki altyapı sorunları, olası bir depremin etkilerini daha da artırabilir. Deprem anında, özellikle eski ve depreme dayanıksız yapıların yıkılma riski yüksek. Bu durum, can kaybı ve yaralanmaların yanı sıra, şehrin temel hizmetlerinde büyük aksamalara yol açabilir.

Önlemler ve Hazırlıklar

İstanbul'da beklenen büyük depreme karşı alınabilecek önlemler, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde önem taşıyor. Binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi, acil durum planlarının hazırlanması ve uygulanması, halkın deprem bilincinin artırılması ve acil durum ekipmanlarının hazır bulundurulması, bu önlemler arasında yer alıyor. Ayrıca, devletin ve yerel yönetimlerin deprem öncesi ve sonrası için kapsamlı planlar geliştirmesi ve uygulaması büyük önem taşıyor.

Celal Şengör'ün tahminleri, İstanbul için ciddi bir uyarı niteliğinde. Şehrin, beklenen büyük depreme karşı hazırlıklı olması gerekiyor. Bu hazırlıklar, sadece fiziksel altyapının güçlendirilmesini değil, aynı zamanda toplumun bu tür bir felakete karşı bilinçlendirilmesini ve hazırlıklı olmasını da kapsamalı. İstanbul'da yaşayan her bireyin ve yetkililerin, bu konuda üzerine düşen sorumluluğu ciddiyetle ele alması ve gerekli önlemleri alması büyük önem taşıyor.