- Asayiş

İşçi servisi faciası!

Kastamonu'nun merkezinde korkunç bir trafik kazası yaşandı. İşçileri taşıyan minibüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu altı kişi yaralanırken, olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza, Doğu Çevre Yolu Tosya Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi.

İhlas Haber Ajansı
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İşçi servisi faciası!
İşçi servisi faciası!
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Trafikte Korkutan Anlar

Edinilen bilgilere göre, Reşat T. idaresindeki 37 S 0026 plakalı Volkswagen marka minibüs, işçileri güvenli bir şekilde taşırken, Abdullah T. (76) yönetimindeki 37 DD 492 plakalı Tofaş marka otomobil ile feci şekilde çarpıştı. Bu çarpışma, sürücüler ve servis aracındaki dört yolcu olmak üzere altı kişinin yaralanmasına neden oldu.

İşçi servisi faciası!

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kaza sonrası olay yerine hızla intikal eden sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakletti. Yaralılar arasında servis aracında bulunan Nebiye G., Derya Ö., Rukiye B. ve Havva Y. gibi isimler yer aldı. İşçi servisi faciası!

Yetkililerden Açıklama Geldi

Kaza ile ilgili olarak yetkililer hızla inceleme başlattı. Olayın nasıl meydana geldiğine dair detaylı bir soruşturma sürerken, trafik güvenliğinin önemi bir kez daha gündeme geldi. Yetkililer, vatandaşları trafik kurallarına uymaları konusunda uyarırken, bu tür kazaların önlenmesi için gereken tedbirlerin artırılacağını belirtti. İşçi servisi faciası!

Trafik Güvenliği Uyarısı

Bu acı verici olay, trafikteki dikkatsizliğin ve kurallara uyulmamasının ne denli ciddi sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha ortaya koydu. Sürücülerin daha dikkatli olması ve trafik kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalmaları gerektiği vurgulandı.

# eğitim, kastamonu, kaza, trafik, otomobil

12 Şub 2024 - 10:49 Kastamonu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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