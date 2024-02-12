Fiat Fiorino ekonomik fiyatı ve yüksek performansla karşınızda!

Ekonomik Fiyat, Yüksek Performans

Fiat Fiorino, ekonomik fiyatıyla dikkat çekerken, 1.4 litrelik benzinli motoru ve 77 beygir gücü ile yeterli performansı sunuyor. Manuel şanzıman ile birleşen bu motor, ekonomik yakıt tüketimi ve özellikle şehir içi kullanım için tasarlanmış olmasıyla dikkat çekiyor. Fiorino, geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ederek, hem bireysel hem de ticari kullanımlar için ideal bir seçenek haline geliyor.

Kullanıcı Dostu Tasarım ve Donanım

Fiat Fiorino'nun kullanıcı dostu tasarımı, geniş iç hacmi ve yük taşıma kapasitesi ile öne çıkıyor. Bu özellikler, özellikle iş amaçlı kullanımlar için Fiorino'yu vazgeçilmez kılıyor. Ayrıca, şehir içi manevra kabiliyeti ve park kolaylığı gibi avantajlar, günlük kullanımda büyük bir rahatlık sağlıyor.

Fiyat ve Donanım Seçenekleri

Fiat Fiorino, çeşitli donanım seviyeleri ve motor seçenekleri ile tüketicilere sunuluyor. 1.4 litrelik benzinli ve LPG seçenekleri ile birlikte, 1.3 litrelik dizel motor seçeneği de bulunuyor. Fiyatları 654.900 TL'den başlayan Fiorino, ekonomik bir yatırım olarak değerlendirilen tüketiciler için ideal bir tercih oluyor.

Türkiye'nin En Ucuz Arabası Olarak Fiorino

Fiat Fiorino'nun Türkiye pazarındaki konumu, ekonomik fiyatı ve sunduğu avantajlar ile pekişiyor. Küçük ve orta ölçekli işletmeler, aileler ve bütçe dostu bir araç arayışında olan bireyler için cazip bir seçenek olan Fiorino, ekonomik fiyatıyla öne çıkıyor. Bu durum, Fiorino'yu Türkiye'nin en ucuz arabası olarak nitelendirilmesine yol açıyor.

Fiat Fiorino, Türkiye'deki otomobil piyasasında bütçe dostu bir seçenek arayanlar için ideal bir alternatif sunuyor. Ekonomik fiyatı, yeterli performansı, geniş iç hacmi ve kullanıcı dostu özellikleri ile dikkat çeken Fiorino, hem bireysel hem de ticari kullanımlar için tercih edilebilir bir araç olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin açık ara en ucuz arabası olarak anılan Fiat Fiorino, ekonomik bir yatırım yapmak isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.



1.4 Fire 77HP E6D Final Pop Manuel Benzin

Fiyatı: 654.900 TL

1.4 EKO (LPG) 77HP E6D Final Pop Manuel Benzin/LPG

Fiyatı: 674.900 TL

1.3 M.Jet 95Hp E6.4 Pop Manuel Dizel

Fiyatı: 741.900 TL

1.4 Fire 77HP E6D Final Safeline Manuel Benzin

Fiyatı: 669.900 TL

1.4 EKO (LPG) 77HP E6D Final Safeline Manuel Benzin/LPG

Fiyatı: 689.900 TL



1.3 M.Jet 95Hp E6.4 Safeline Manuel Dizel

Fiyatı: 756.900 TL

1.4 Fire 77HP E6D Final Premio Manuel Benzin

Fiyatı: 694.900 TL

1.4 EKO (LPG) 77HP E6D Final Premio Manuel Benzin / LPG

Fiyatı: 714.900 TL

1.3 M.Jet 95Hp E6.4 Premio Manuel Dizel

Fiyatı: 781.900 TL