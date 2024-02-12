Karadeniz üzerindeki gizemli seslerin sırrı, sonik patlama mı, doğaüstü bir olay mı?

Esrarengiz Seslerin Peşinde 36 Saat

Karadeniz'in batı kıyılarında, Bartın'dan Samsun'a kadar uzanan geniş bir alanda, cuma akşamı başlayan ve sosyal medyada geniş yankı bulan gizemli sesler, yerel halkı ve yetkilileri harekete geçirdi. Amasra Kaymakamı Kadir Perçi'nin açıklamalarına göre, bu seslerin savaş uçaklarının neden olduğu sonik patlamalardan kaynaklanmış olabileceği üzerinde duruluyor.

Geceyi Aydınlatan Sarsıntılı Sesler

Saat 21.00 sıralarında başlayan ve gece boyunca devam eden bu sesler, ilk başta bir deprem paniğine yol açtı. Ancak kısa süre sonra, bu teorinin geçersiz olduğu anlaşıldı. Sesler, evlerde kapı ve pencerelerin titremesine neden olurken, yerel güvenlik güçleri yoğun ihbar trafiğiyle karşı karşıya kaldı.

Yerel ve Ulusal Güçlerin Ortak Çabası

Karadeniz'de ve kıyı şeridinde geniş çaplı arama faaliyetleri başlatıldı. Sahil güvenlik, polis ve jandarma ekipleri, denizden kara içlerine kadar sesin kaynağını bulmak için seferber oldu. Ancak ne radarlarda ne de sismik hareketleri izleyen sensörlerde herhangi bir olağanüstü durum tespit edilemedi.

Sosyal Medya ve Görgü Tanıkları

Sosyal medya kullanıcıları ve görgü tanıkları, yaşadıkları deneyimleri paylaşarak sesin kaynağına dair ipuçları aradı. Tanımlamalar, "boğuk bir patlama" ve "gök gürültüsü ile patlama arasında bir ses" gibi ifadelerle yapıldı. Ayrıca, bazı kullanıcılar evlerindeki hafif sarsıntıları da dile getirdi.

Sonik Patlama İhtimali

Kaymakam Perçi'nin belirttiğine göre, sesin kaynağına dair en güçlü teori, Kastamonu semalarında eğitim uçuşu yapan savaş uçaklarının yol açtığı sonik patlamalar. Ancak bu teori henüz kesinleşmiş değil ve araştırmalar devam ediyor.

Kamu Kurumlarından Detaylı İnceleme

Türkiye Taşkömürü Kurumu, Elektrik Dağıtım Şirketi ve diğer ilgili kurumlar, herhangi bir planlı patlatma veya olağanüstü bir durum olmadığını teyit etti. Ayrıca, AFAD ve Kandilli Rasathanesi gibi kurumlar da sismik veya gaz hareketliliği açısından herhangi bir anormallik rapor etmedi.

Karadeniz üzerindeki bu esrarengiz sesler, hem yerel halkın hem de uzmanların merakını cezbetmeye devam ediyor. Sonik patlama teorisi, şu an için en olası açıklama olarak öne çıkıyor, ancak kesin sonuca ulaşılana kadar araştırmalar sürecek.