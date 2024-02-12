Xiaomi SU7 elektrikli otomobil piyasasında yok böyle fiyat dedirtti!

Xiaomi SU7: Teknoloji ve Konforun Buluşma Noktası

Xiaomi SU7, sadece dış tasarımıyla değil, aynı zamanda iç mekanıyla da dikkat çekiyor. Paylaşılan görsellere göre, SU7'nin iç mekanı, modern ve teknolojik detaylarla dolu. Araç, geniş bir multimedya ekranı, kullanıcı dostu arayüzü ve konfor odaklı tasarımıyla öne çıkıyor.

İç Mekanda Teknoloji Harikası

Xiaomi SU7'nin iç mekanında yer alan devasa multimedya ekranı, aracın teknolojik yüzünü gözler önüne seriyor. Bu ekran, hem araç bilgilerini gösterme hem de navigasyon ve müzik gibi uygulamaları kontrol etme imkanı sunuyor. Ayrıca, araç içi konforu artıran klima, fan hızı ve süspansiyon ayarları gibi özellikler için fiziksel butonlar da unutulmamış.

Yolcular İçin Özel Tasarım

Xiaomi, SU7 modelinde arka koltuk yolcularını da düşünerek, iki adet multimedya ekranı eklemiş. Bu ekranlar, yolculuk sırasında eğlence ve konforu maksimum seviyeye çıkarmayı amaçlıyor. Ancak bu ekranların standart donanım mı yoksa opsiyonel mi olacağı henüz netlik kazanmamış.

Seri Üretim ve Piyasaya Sürülme

Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili SU7'nin seri üretimi bu ay itibarıyla başlıyor. İlk etapta yaklaşık 2 bin adet üretilecek olan SU7, yıl içinde üretim kapasitesini artırarak otomobil severlerle buluşacak. SU7, 26 bin dolar başlangıç fiyatıyla dikkat çekici bir seçenek olmayı vaat ediyor.

Performans ve Menzil

Xiaomi SU7, tek şarjla 800 kilometreye kadar menzil sunuyor. Ayrıca, daha büyük bir 150 kWh pil paketine sahip yeni V8 versiyonu ile daha uzun menzil ve gelişmiş performans vaat ediliyor. Bu yeni versiyon, elektrikli otomobil pazarında rekabeti kızıştıracak gibi görünüyor.

Xiaomi SU7, teknoloji ve otomobil tutkunlarını heyecanlandıran özellikleriyle piyasaya sürülmeye hazırlanıyor. Modern tasarımı, üstün teknolojik donanımı ve rekabetçi fiyatıyla SU7, elektrikli otomobil pazarında önemli bir oyuncu olmaya aday. Xiaomi'nin bu yeni adımı, markanın sadece bir teknoloji şirketi olmadığını, aynı zamanda otomobil sektöründe de iddialı olduğunu gösteriyor.



Xiaomi SU7 Fiyatı

Xiaomi SU7 ve SU7 Max için henüz çıkış tarihi açıklanmadı. Bu nedenle aracın fiyatının ne kadar olacağı da bilinmiyor. Fakat daha önce Xiaomi SU7’nin fiyatının 14 bin dolar ile 21 bin dolar arasında olacağıyla ilgili haberler çıkmıştı. Xiaomi CEO'su Lei Jun ise bu fiyatların doğru olmadığını ve aracın daha yüksek bir fiyattan satılacağını açıkladı.