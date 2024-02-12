Asrın felaketinden yeni görüntüler, deprem anında yaşanan panik ve yıkım

Kahramanmaraş merkezli depremler, Hatay'da derin yaralar açtı. Yaklaşık 50 bin insanın hayatını kaybettiği bu felaket, şimdiye kadar pek çok hikayeye tanıklık etti. Hatay'da, asrın felaketine dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntülerde, insanların yaşadığı panik ve binaların yıkılma anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Özellikle Antakya ilçesindeki Akasya Mahallesi'nde bulunan Hatay Apartmanı'nın güvenlik kamerası görüntüleri, felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Hatay'da Deprem Anının Yeni Görüntüleri

Antakya ilçesindeki Hatay Apartmanı, 6 Şubat gecesi ağır hasar aldı. Aylar sonra ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri, depremin ilk anlarında yaşanan panik ve kaçışları gözler önüne seriyor. Görüntülerde, binalardan düşen molozların sokağa saçıldığı ve insanların kaçıştığı anlar yer alıyor. Bu görüntüler, felaketin yarattığı yıkımı ve insanların yaşadığı korkuyu bir kez daha hatırlatıyor.

Depremden Sağ Çıkanlar Anlatıyor

Hatay Apartmanı'nda yaşayan 39 yaşındaki Ümit Karagülle, depremin Hatay'ı nasıl etkilediğini anlattı. Karagülle, "Merkez ilçe Antakya büyük hasar aldı. Depreme evimizde yakalandık. Çok şükür binamız sağlamdı. Depremden sonra ağır hasarlı oldu ama binadan sağ salim çıktık," dedi. Karagülle ve diğer apartman sakinleri, deprem anını ve sonrasını anlatırken, yaşadıkları korku ve endişeyi dile getirdiler.

Görüntülerdeki Yıkım ve Yeniden Yaşanan Korku

Karagülle, "Depreme ait görüntüleri bir kez daha izledik. Aynı şiddeti yaşadık. Çok korkunç anlardı. Görüntüleri izlerken o anları tekrar yaşadık," ifadelerini kullanarak, görüntülerin etkisinden bahsetti. Kamera kayıtlarının, depremin büyüklüğünü ve yarattığı yıkımı daha net bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

Deprem Anında ve Sonrasında Yaşananlar

Depremzede Karagülle, binanın içinde oldukları için dışarıda yaşananları göremediklerini, ancak kamera görüntülerini izleyince depremin şiddetini daha iyi anladıklarını söyledi. "Çok şükür binamız bizi tahliye etti ve yıkılmadı. Binalardakiler de sağ salim çıktılar," diyerek, yaşanan felaketin ardından da umutlu konuştu.