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Bolu - Karabük sınırında çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bolu Mengen Pazarköy ile Karabük'ün Ovacık ilçesi yakınlarında kış ortasında meydana gelen orman yangını, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yaklaşık 100 dekarlık bir alanı etkiledi. Dumandan etkilenen bir orman muhafaza memuru tedavi edildi.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu - Karabük sınırında çıkan orman yangını kontrol altına alındı mask
Bolu - Karabük sınırında çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bolu - Karabük sınırında çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Gökçedüz köyü Akbıyık Mahallesi Deperyaka bölgesinde başlayan yangın, ekiplerin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alındı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü ve yaklaşık 100 dekarlık bir alanı etkiledi. Dumandan etkilenen bir orman muhafaza memuru, olay yerinde hazır bulunan ambulansta tedavi edildi.

Bolu - Karabük sınırında çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kış Ortasında Karabük'te Orman Yangını

Karabük'ün Ovacık ilçesinde, kış aylarının soğuk ve nemli havasına rağmen bir orman yangını çıktı. Yangın, Gökçedüz köyü Akbıyık Mahallesi'nde, Deperyaka yakınlarında meydana geldi. İlk belirlemelere göre, kuru otların tutuşması sonucu başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Bolu - Karabük sınırında çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yoğun Mücadele ile Yangın Kontrol Altına Alındı

Bölgeye hızla sevk edilen jandarma, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri, yangına müdahale etti. Arazinin engebeli yapısı, yangına müdahaleyi zorlaştırsa da, ekiplerin ve köylülerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sonucu yaklaşık 100 dekarlık bir alan zarar gördü.

Bolu - Karabük sınırında çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Dumandan Etkilenen Orman Muhafaza Memuru Tedavi Edildi

Yangın sırasında dumandan etkilenen bir orman muhafaza memuru, olay yerinde bekletilen ambulansta tedavi altına alındı. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde memurun durumunun iyi olduğu bildirildi.Bolu - Karabük sınırında çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Ovacık Kaymakamı Olay Yerinde

Ovacık Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, yangın bölgesine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yangının çıkış nedeni ve alınan önlemler hakkında detaylı bir değerlendirme yapıldı.

# karabük, tedavi

12 Şub 2024 - 17:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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