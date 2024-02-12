Bolu - Karabük sınırında çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Gökçedüz köyü Akbıyık Mahallesi Deperyaka bölgesinde başlayan yangın, ekiplerin yoğun çabaları sonucu kontrol altına alındı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü ve yaklaşık 100 dekarlık bir alanı etkiledi. Dumandan etkilenen bir orman muhafaza memuru, olay yerinde hazır bulunan ambulansta tedavi edildi.
Kış Ortasında Karabük'te Orman Yangını
Karabük'ün Ovacık ilçesinde, kış aylarının soğuk ve nemli havasına rağmen bir orman yangını çıktı. Yangın, Gökçedüz köyü Akbıyık Mahallesi'nde, Deperyaka yakınlarında meydana geldi. İlk belirlemelere göre, kuru otların tutuşması sonucu başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
Yoğun Mücadele ile Yangın Kontrol Altına Alındı
Bölgeye hızla sevk edilen jandarma, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri, yangına müdahale etti. Arazinin engebeli yapısı, yangına müdahaleyi zorlaştırsa da, ekiplerin ve köylülerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sonucu yaklaşık 100 dekarlık bir alan zarar gördü.
Dumandan Etkilenen Orman Muhafaza Memuru Tedavi Edildi
Yangın sırasında dumandan etkilenen bir orman muhafaza memuru, olay yerinde bekletilen ambulansta tedavi altına alındı. Sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde memurun durumunun iyi olduğu bildirildi.
Ovacık Kaymakamı Olay Yerinde
Ovacık Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, yangın bölgesine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Yangının çıkış nedeni ve alınan önlemler hakkında detaylı bir değerlendirme yapıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.